فانس: الخطر الحقيقي الذي يواجه أوروبا يأتي من داخلها لا من روسيا ولا الصين

بقلم: يورونيوز

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وفي كلمته، قال فانس إن إدارة ترامب تولي اهتمامًا بالغًا بالأمن الأوروبي، وتؤمن بإمكانية التوصل إلى تسوية معقولة بين روسيا وأوكرانيا، لكن واشنطن ترى أيضًا أن الوقت قد حان لأن تتولى أوروبا دورًا أكثر فاعلية في ضمان دفاعها.

وأضاف: "إن التهديد الذي يقلقني أكثر فيما يتعلق بأوروبا ليس روسيا، ولا الصين، ولا أي قوة خارجية أخرى، وإنما يكمن في الداخل، أي في تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية التي نتشاركها مع الولايات المتحدة".

نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، يلقي كلمته أمام الحضور خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، ألمانيا، يوم الجمعة 14 شباط 2025. Matthias Schrader/AP

وشدّد فانس على أن تعزيز الدفاع الأوروبي سيمكن الولايات المتحدة من التركيز على التهديدات في مناطق أخرى من العالم، معتبرًا أن ذلك جزء أساسي من توازن الأدوار داخل التحالف المشترك بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين.

ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية - الروسية، قدمت الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها الأوروبيين دعمًا عسكريًا بمليارات الدولارات لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، في محاولة لتعزيز قدراتها الدفاعية أمام القوات الروسية.

وكان ترامب قد كشف عن نيته بدء مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وضع حد للحرب في أوكرانيا. وقال ترامب إنه ناقش مع بوتين، خلال مكالمة هاتفية، آفاق التوصل إلى تسوية سياسية، مشيرًا إلى اتفاق بينهما على الشروع فورًا في محادثات لإنهاء النزاع الذي يقترب من دخول عامه الثالث.

وخلال تصريحاته يوم الخميس، وصف ترامب محادثاته مع بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها "إيجابية للغاية"، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل ينهي ما وصفه بـ"الحرب الدموية".

من جهته، أعلن زيلينسكي عبر منصة "إكس" أنه أجرى محادثات مطولة حول ما وصفه بفرص تحقيق السلام، مشيرًا إلى أنه ناقش مع نظيره الأمريكي إمكانيات التعاون المشترك، وقدرات أوكرانيا التكنولوجية، بما في ذلك تطوير الطائرات المسيّرة والصناعات المتقدمة الأخرى.

وأعرب زيلينسكي عن تقديره لـ"اهتمام ترامب بالإمكانات التي يمكننا تحقيقها معًا". كما أوضح أن ترامب أطلعه على تفاصيل اتصاله مع الرئيس بوتين.