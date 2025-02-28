الرئيس الصيني يلتقي شويغو ويؤكد تعزيز التنسيق مع روسيا

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ووفقًا لرويترز، أشار الرئيس إلى أهمية الحفاظ على اتصالات وثيقة على مختلف المستويات، مع توقع "سلسلة من الأجندات الهامة" بين البلدين.

وفي اجتماع منفصل مع شويغو، صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي بأنالعلاقات الصينية-الروسية ستظل "صلبة وغير قابلة للزعزعة"، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية في بكين. واتفق الجانبان على عقد جولة جديدة من المشاورات الأمنية الاستراتيجية في الوقت المناسب.

اللقاء الثنائي بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو

يأتي هذا التأكيد على التعاون الوثيق بين الصين وروسيا في وقت يشهد فيه العالم تغيرات جيوسياسية كبيرة. ففي الذكرى الثالثة للصراع في أوكرانيا، جدد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما، مؤكدين أهمية الشراكة في مواجهة التحديات العالمية.

وأعرب الرئيس شي عن ارتياحه للجهود الروسية الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى دعم الصين للحوار بين روسيا والولايات المتحدة لتحقيق حل سلمي.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية رقمًا قياسيًا في السنوات الأخيرة. ويعكس هذا التعاون الاقتصادي التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

في سياق متصل، عقدت الصين وروسيا الجولة التاسعة عشرة من المشاورات الأمنية الاستراتيجية السنوية، حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والحفاظ علىالعلاقات الثنائية، والسعي نحو تنمية وتطوير البلدين بشكل مشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.