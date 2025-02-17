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إعلام عبري: إصابة شخصين بإطلاق نار في تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية تتفقد موقع هجوم إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل، السبت 5 أغسطس 2023
الشرطة الإسرائيلية تتفقد موقع هجوم إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل، السبت 5 أغسطس 2023 حقوق النشر AP Photo/Maya Alleruzzo
حقوق النشر AP Photo/Maya Alleruzzo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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وقعت مساء الاثنين حادثة إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن إصابة شخصين، أحدهما في حالة خطيرة.

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الحادث وقع في شارع يهودا عميحاي، حيث أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن شهود عيان برؤية دراجة نارية تفر من موقع الحادث بعد وقوعه.

ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فإن الحادث جنائي. 

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من جهتها، أعلنت نجمة داوود الحمراء أنها قدمت الإسعافات الأولية في الموقع للمصابين، حيث كان أحدهما فاقدا للوعي. 

تم نقل الرجلين في الثلاثينيات من العمر إلى مركز إيخيلوف الطبي، حيث يخضع أحدهما للإنعاش القلبي الرئوي في حالة حرجة، بينما تم تصنيف حالة الآخر بأنها متوسطة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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