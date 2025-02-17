إعلام عبري: إصابة شخصين بإطلاق نار في تل أبيب

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الحادث وقع في شارع يهودا عميحاي، حيث أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن شهود عيان برؤية دراجة نارية تفر من موقع الحادث بعد وقوعه.

ووفقا للمصادر الإسرائيلية، فإن الحادث جنائي.

من جهتها، أعلنت نجمة داوود الحمراء أنها قدمت الإسعافات الأولية في الموقع للمصابين، حيث كان أحدهما فاقدا للوعي.

تم نقل الرجلين في الثلاثينيات من العمر إلى مركز إيخيلوف الطبي، حيث يخضع أحدهما للإنعاش القلبي الرئوي في حالة حرجة، بينما تم تصنيف حالة الآخر بأنها متوسطة.