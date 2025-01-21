عدة إصابات في حادثة طعن بتل أبيب أحدهم جندي خدم في غزة والمشتبه به سائح أمريكي من أصل مغربي

Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
عدة إصابات في حادثة طعن بتل أبيب أحدهم جندي خدم في غزة والمشتبه به سائق أمريكي من أصل مغربي

كان الجيش الإسرائيلي قد شن صباح الثلاثاء عملية السور الحديدي في مدينة جنين بشمال الضفة المحتلة ما أدى لمقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل وقال وزير الدفاع في حكومة نتنياهو إسرائيل كاتس إن العملي تهدف لحماية المستوطنين والبؤر الاستيطانية

أفادت مصادر إسرائيلية بوقوع حادثة طعن في مدينة تل أبيب وقد أدت العملية لإصابة 4 أشخاص على الأقل بجروح أحدهم في حالة خطرة وفق نجمة داوود الحمراء. ويقال إنه جندي شارك في الحرب على غزة بُترت يده في الحادث.

وعن هوية المنفد، توراد أخبار تفيد بأن المشتبه به سائح أجنبي من أصول مغربية وصل إلى إسرائيل قبل بضعة أيام.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت إلى إن قوى الأمن تخشى من تمكن مسلحين من مدينة جنين من الوصول إلى داخل الأراضي الإسرائيليية لتنفيذ عمليات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن صباح الثلاثاء عملية السور الحديدي في مدينة جنين بشمال الضفة المحتلة ما أدى لمقتل ثمانية فلسطينيين على الأقل وقال وزير الدفاع في حكومة نتنياهو إسرائيل كاتس إن العملية تهدف لحماية المستوطنين والبؤر الاستيطانية حسب قوله.

كما تتزامن الحادثة مع موجة استقالات هزت إسرائيل ومنها استقالة رئيس الأركان هيتسي هاليفي الذي اعترف بفشله الذريع في منع عملية طوفان الأقصى ف يالسابع من أكتوبر من عام 2023. وقال في رسالته إن الجيش فشل في الدفاع عن إسرائيل فدفعت الدولة ثمنا باهظا" حسب قوله.

كما دخلت اليوم استقالة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزراء آخرين حيز التنفيذ.

