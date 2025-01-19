كيف بدت ردود الأفعال في تل أبيب مع بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة؟

بقلم: يورونيوز

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في ساحة بتل أبيب، قالت هيروت نمرودي، والدة الرهينة تاميرنمرودي، إنها سعيدة للعائلات التي ستلتقي بأحبائها، لكنها عبرت عن قلقها من عدم تحقيق المرحلة التالية حتى يعود ابنها. بدوره، أبدى دانيال ليفشيتز، الذي يُحتجز جده في غزة، قلقه من حدوث مزيد من التأخيرات مثل التي شهدتها اليوم.

من جانبها، أعربت روبين لو، المقيمة في تل أبيب، عن أملها في أن يستمر وقف إطلاق النار ويتم استعادة الرهائن، مشيرة إلى أن همها الأساسي هو عودة الرهائن.

وأضافت أنها تعبت من الحرب والآثار النفسية التي خلفتها، وأكدت أنها باتت تشعر بعدم اليقين بسبب طول مدة الحرب وفشل محاولات سابقة لاستعادة الرهائن. وأعربت عن أملها في إنهاء الحرب قريبًا.

وكانت الهدنة التي بدأت أمس بعد 15 شهراً من الحرب تهدف إلى وقف القتال، وتوقعات تشير إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستشهد الإفراج عن العشرات من الرهائن في قطاع غزة والمئات من الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.