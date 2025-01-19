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كيف بدت ردود الأفعال في تل أبيب مع بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة؟

متظاهرون يحملون صورًا لرهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة خلال وتطالب بالإفراج الفوري عنهم، تل أبيب، إسرائيل، السبت 18 يناير/كانون الثاني 2025
متظاهرون يحملون صورًا لرهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة خلال وتطالب بالإفراج الفوري عنهم، تل أبيب، إسرائيل، السبت 18 يناير/كانون الثاني 2025 Copyright AP
Copyright AP
بقلم: يورونيوز
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شهدت تل أبيب ردود فعل متباينة بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، عقب تأخير استمر ثلاث ساعات. عبر أقارب الرهائن المحتجزين في غزة عن مشاعر مختلطة من الأمل والقلق مع انتظارهم تنفيذ الاتفاق.

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في ساحة بتل أبيب، قالت هيروت نمرودي، والدة الرهينة تاميرنمرودي، إنها سعيدة للعائلات التي ستلتقي بأحبائها، لكنها عبرت عن قلقها من عدم تحقيق المرحلة التالية حتى يعود ابنها. بدوره، أبدى دانيال ليفشيتز، الذي يُحتجز جده في غزة، قلقه من حدوث مزيد من التأخيرات مثل التي شهدتها اليوم.

من جانبها، أعربت روبين لو، المقيمة في تل أبيب، عن أملها في أن يستمر وقف إطلاق النار ويتم استعادة الرهائن، مشيرة إلى أن همها الأساسي هو عودة الرهائن.

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وأضافت أنها تعبت من الحرب والآثار النفسية التي خلفتها، وأكدت أنها باتت تشعر بعدم اليقين بسبب طول مدة الحرب وفشل محاولات سابقة لاستعادة الرهائن. وأعربت عن أملها في إنهاء الحرب قريبًا.

وكانت الهدنة التي بدأت أمس بعد 15 شهراً من الحرب تهدف إلى وقف القتال، وتوقعات تشير إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستشهد الإفراج عن العشرات من الرهائن في قطاع غزة والمئات من الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل.

المصادر الإضافية • أب

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