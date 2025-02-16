Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
لقطات جوية تُظهر حجم الدمار في جباليا بشمال غزة بعد 16 شهراً من العمليات العسكرية الإسرائيلية

لقطات جوية تُظهر الدمار في جباليا بشمال غزة بعد 16 شهرًا من العمليات العسكرية الإسرائيلية
لقطات جوية تُظهر الدمار في جباليا بشمال غزة بعد 16 شهرًا من العمليات العسكرية الإسرائيلية
حقوق النشر AP video
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أظهرت لقطات لطائرة مسيّرة حجم الدمار في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، بعد 16 شهرًا من القصف الإسرائيلي المستمر والهجمات البرية.

وقال سلامة معروف، رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن أكثر من 1.5 مليون شخص في القطاع يعانون من النزوح بسبب الدمار الواسع للبنية التحتية.

وأضاف معروف أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل المزيد من التأجيل، مشيرًا إلى أن الوسطاء يتابعون الانتهاكات الإسرائيلية ويضغطون لتنفيذ البروتوكول الإنساني.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة. وذكرت أن القضية ستُناقش في الأيام المقبلة، فيما يعتقد مراقبون أن إسرائيل تمارس سياسة المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق، مستفيدة من الضغوط السياسية الداخلية والخارجية.

مع اقتراب الموعد النهائي في بداية مارس للتفاوض حول المرحلة التالية، يترقب الجميع ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق جديد، أم ستستأنف الحرب مرة أخرى.

شارك محادثة

