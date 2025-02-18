مصر تضع اللمسات الأخيرة على مقترح مضاد لخطة ترامب بشأن غزة.. ما تفاصيله؟

اعلان

وكانت صحيفة "الأهرام" المصرية أشارت إلى أن المقترح المصري الجديد ينص على إنشاء ثلاثة "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن للفلسطينيين العيش فيها في البداية ريثما تقوم شركات البناء المصرية والدولية بإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية.

ووفقًا للمقترح المصري، ستشارك أكثر من عشرين شركة مصرية ودولية في جهود الإعمار، مما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل لسكان غزة، وقد تستمر عملية إعادة الإعمار لمدة خمس سنوات.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فقد ناقش المسؤولون المصريون الخطة مع دبلوماسيين أوروبيين ومع دول عربية مثلالسعودية وقطر ودولة الإمارات. كما تم تناول سبل تمويل إعادة إعمار القطاع، والتي يمكن أن يتم تنظيمها من خلال مؤتمر دولي.

وقالت الوكالة إن كلا من فرنسا وألمانيا دعمتا فكرة أن تقوم دولة عربية بتقديم مقترح مضاد لخطة ترامب، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش جهود حكومته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أطلع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره الألماني ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي على الخطة على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ الأسبوع الماضي، حسب المصادر.

ومن المقرر أن يعرض المقترح المصري على السعودية وقطر والإمارات والأردن في اجتماع الرياض هذا الأسبوع، قبل تقديمه إلى القمة العربية في وقت لاحق من الشهر الجاري، حسب الوكالة.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على اليسار، يلتقي مع نظيره لسعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في الرياض، المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين 17 فبراير 2025. Evelyn Hockstein/AP

خطة ترامب والبحث عن "حل بديل"

ويأتي هذا الاقتراح بعد موجة استنكار دولية واسعة جراء دعوة ترامبلترحيل سكان غزة البالغ عددهم حوالي مليوني فلسطيني وإعادة توطينهم في دول مجاورة كمصر والأردن.

وقد وضعت خطة الرئيس الجديد الدول العربية، لاسيما عمان والقاهرة، أمام تحدٍ لإقناعه بالعدول عنها، خاصة وأنها ستكون بمثابة "نكبة" ثانية للفلسطينيين.

وفي حين أصرّ ترامب على مخططه، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع إلى مقترحات بديلة، إذا وجدت.

وأضاف روبيو في برنامج "كلين وباك شو" الإذاعي الأمريكي يوم الخميس: "إذا كان لدى الدول العربية خطة أفضل، فهذا أمر رائع."

من سيحكم غزة.. ملف أساسي في إعادة الإعمار؟

في هذا السياق، تشير وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه من غير الممكن المضي في إعادة الإعمار دون الاتفاق على المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والتي تشمل تحديدمن سيتولى حكم غزة. غير أن هذا الملف لم يُحسم بعد، خاصة وأن تل أبيب تطالب بالقضاء على حكم حماس بشكل نهائي.

وتلفت مصادر "أسوشيتد برس" إلى أن المقترح المصري تطرق إلى هذا الملف، ونص على إنشاء إدارة فلسطينية مستقلة عن حماس والسلطة الفلسطينية للإشراف على إعادة الإعمار.

اعلان

فلسطينيون يقفون وسط أنقاض المنازل بفعل الحرب الإسرائيلية، في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، يوم الإثنين 17 فبراير 2025. Abdel Kareem Hana/AP

كما تضمن الاقتراح تشكيل شرطة فلسطينية تتألف أساسًا من ضباط سابقين بقوا في غزة بعد سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، مع تعزيزات من قوات مدربة في مصر والغرب.

أما فيما يتعلق بإمكانية نشر قوة عربية في غزة، قال مسؤول مصري ودبلوماسي عربي للوكالة إن الدول العربية ستوافق فقط على هذا المقترح إذا كان هناك "مسار واضح" لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضحت الوكالة أن حماس أبدت استعدادها للتنازل عن حكم القطاع، ونقلت عن عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسمها، قوله إن الحركة قبلت بحكومة وحدة فلسطينية بدون مشاركة حماس، لكن السلطة الفلسطينية تعارض حتى الآن أي خطط تستثنيها.