كيف تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجي زيت الزيتون في إسبانيا؟

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تعد إسبانيا من كبريات الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم، إذ أن ثلثي صادرات الاتحاد الاوروبي من هذه المادة تأتي من مدريد.

بينيتو أفيليس يمتلك مزرعة تحتوي على أشجار الزيتون في بلدة كامبيوس قرب مدينة مالاغا جنوبا. ويتوقع المزارع الإسباني أن يكون هذا الموسم من بين أفضل المواسم على الإطلاق.

ويقول إن جودة محصوله الأخير كانت أعلى من ذي قبل، وأن الكميات التي أنتجها ارتفعت، لكنه والمزارعين الآخرين يخشون من الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة.

يأمل أفيليس والمنتجون الآخرون ألا يدفعوا ضرائب الاستيراد، إذا تمكنت حكومتهم من التفاوض على ذلك مع الإدارة الأمريكية.

مزارعون يعملون في موسم حصاد الزيتون في بلدة كيسادا الجنوبية في إسبانيا 28 تشرين الأول أكتوبر 2022 Bernat Armangue/AP

ففي عام 2017، فرضت الولايات المتحدة رسومًا تتراوح بين 30 و 44 بالمئة على واردات الزيتون الأسود من إسبانيا، لمكافحة الدعم المقدم للمنتجات الأجنبية، ومكافحة الإغراق التجاري، وهو امتلاء السوق الأمريكية بمنتجات مستوردة.

وقد طعن الاتحاد الأوروبي في هذه الإجراءات أمام منظمة التجارة العالمية، زاعما أنها كلفت قطاع زيت الزيتون الإسباني عبئا ماليا، بما مجموعه 800 مليون يورو.

وقال أفيليس: "لقد أضرّت الرسوم الجمركية بالقطاع فعلا". وأضاف أنه في الوقت الحالي "من غير المعروف ما إذا كانت الرسوم المعلنة ستُفرض أم لا".

وأوضح أنه يأمل في أن تقوم الحكومات بعملها، وألا تعاقب زيت الزيتون الإسباني مرة أخرى كما حدث سابقا.

وأشار إلى أن المزارعين الإسبان مستهدفون دونا عن غيرهم، عندما قال إنه "لم يتم فرض عقوبات على زيوت الزيتون الأخرى المنتجة في أوروبا، ولم يفرض عليها هذا النوع من الرسوم الجمركية".

خزان ممتلئ بزيت الزيتون في معصرة في بلدة كيسادا الجنوبية في إسبانيا 27 تشرين الأول أكتوبر 2022 Bernat Armangue/AP

يقول الاتحاد الأوروبي إنه ينتج ثلثي الكمية العالمية من زيت الزيتون، التي تصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا، ما قد يبرر قلق التكتل من الرسوم الأمريكية المتوقعة.

وقد أنتج المزارعون الإسبان وحدهم مليوني طن، ما يجعل إنتاجهم يتفوق على مجموع كميات إنتاج إيطاليا واليونان والبرتغال من زيت الزيتون.

وبالمقارنة مع إيطاليا، يعتقد منتجو هذه المادة في إسبانيا أنهم سيكونون أكثر عرضة لمواجهة الرسوم الجمركية، لأن حكومة مدريد لا تنظر بعين الرضى لإدارة ترامب.

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هذا وتخزن تعاونية زراعية تدعى "سان بينيتو"، مئات آلاف اللترات من زيت الزيتون، المخصصة للسوق الأمريكية.

وقال مدير التعاونية أنطونيو مانويل غيريرو، إن إنتاج إسبانيا خلال عامي 2024 و2025، سيكون 1.300.000 طن من زيت الزيتون من مجموع إنتاج عالمي يقدر بثلاثة ملايين. إذ نستطيع القول إن إنتاجنا يشكل نسبة 40 بالمئة من السوق العالمية، وبالتالي هذا يجعلنا عرضة لتكبد الكثير من الخسائر.

وأوضح أن كمية الإنتاج تتأثر بمجموعة من العوامل كالأمطار. ويضيف: "أما فيما يخص الجودة، فيمكن لي القول إننا في الصدارة وهذا ما دأبنا على الحفاظ عليه منذ سنوات.

وقال مانويل بيريز، المدير التجاري لشركة "ديكوب"(Dcoop) إن السوق الأمريكية واحدة من أكبر الأسواق في العالم.

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وتعد الشركة واحدة من كبرى التعاونيات الزراعية الغذائية في إسبانيا، من حيث الحجم. وقالت إن أرباحها من الصادرات التي ترسلها إلى أكثر من 75 دولة، وصلت إلى أكثر من 635 مليون يورو و779 ألف، في عام 2023.

وأضافت أن أرباحها من الولايات المتحدة وحدها، وصلت إلى حوالي 47 مليون يورو.