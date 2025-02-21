ماكرون يحذّر ترامب من التهاون مع بوتين في المفاوضات بشأن أوكرانيا

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وأوضح ماكرون خلال جلسة حوارية على قناته الخاصة على منصة يوتيوب أن موقف الولايات المتحدة من روسيا سيكون له تأثير كبير على التوازنات الدولية، مشيرًا إلى أن إظهار أي تهاون أمامموسكو قد تكون له عواقب استراتيجية خطيرة.

وقال الرئيس الفرنسي: "ما سأقوله له هو أنه لا يمكن لترامب أن يكون ضعيفًا أمام بوتين. هذا ليس من سماته، وليس في مصلحته. كيف يمكن أن يكون ذا مصداقية أمام الصين إذا أظهر ضعفًا أمام روسيا؟ إذا سُمح لموسكو بالسيطرة على أوكرانيا، فسيكون من الصعب إيقافها، ليس فقط بالنسبة لأوروبا بل للعالم أجمع".

وفي سياق حديثه، أشار ماكرون إلى أن ترامبمعروف بإثارة حالة من عدم اليقين، حيث يسعى دائمًا لإبرام الصفقات والاتفاقيات بطريقة غير متوقعة. ورغم أن هذه الاستراتيجية قد تقلق للبعض، إلا أن الرئيس الفرنسي يرى أنها قد تصب في مصلحة أوروبا وأوكرانيا. حيث قال: "ترامب وصل إلى السلطة بإدارة جديدة، والرئيس الروسي يراقبه لكنه لا يعرف ماذا يفعل (ترامب)، ويحدّث نفسه بأنه يمكن توقع أي شيء من ترامب. هذا الغموض تحديدا يولّد حالة من عدم اليقين، وهي مفيدة لنا ولأوكرانيا".

ماكرون عن زيلينسكي: «تم انتخاب الرئيس الأوكراني في انتخابات حرة، وهذا ليس الحال مع بوتين الذي يقتل معارضيه السياسيين ويتلاعب بالانتخابات».

تأتي هذه التصريحات في أعقاب الاجتماع الذي جمع مسؤولين أمريكيين وروس في السعودية، والذي يعد أرفع مستوى من المحادثات بين البلدين منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وقد تم استبعاد أوكرانيا والدول الأوروبية من هذا اللقاء، وهو ما دفع ماكرون إلى دعوة مجموعة صغيرة من القادة الأوروبيين لاجتماع خاص في قصر الإليزيه الاثنين الماضي لمناقشة الخطوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالموقف الأوروبي، شدد ماكرون على أن القارة لا تريد وقف إطلاق نارٍ يؤدي إلى استسلامأوكرانيا محذّرا من أن أي اتفاق غير مدروس قد يدفع روسيا إلى التوسع أكثر. وأكد أن "السلام الذي نسعى إليه يجب أن يكون مستدامًا ومتوافقًا مع القانون الدولي، ويجب ألا يتم التفاوض عليه دون الأوكرانيين، لأن هذه الحرب تمس الأمن الجماعي لأوروبا".

كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة تكثيف الجهود العسكرية الأوروبية، في ظل تصاعد التهديد الروسي واستمرار حالة عدم الاستقرار. ورأى أن الدول الأوروبية باتت أمام مسؤولية متزايدة لدعم أوكرانيا، ليس فقط عبر إمدادها بالأسلحة، ولكن من خلال تعزيز قدرتها الدفاعية على المدى البعيد.

وفي هذا الإطار، أشار ماكرون إلى أن فرنسا وحلفاءها يواصلون تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما يشمل تزويدها بالأسلحة والمعدات وتدريب قواتها، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا توجد نية لإرسال قوات مقاتلة إلى الأراضي الأوكرانية في المرحلة الحالية. وأضاف: "في الوقت الحالي، لا نخطط لإرسال جنود إلى أوكرانيا. ولكن ما لا نستبعده، في إطار اتفاق مع حلفائنا، هو احتمال نشر قوات لضمان أمن أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه الجهود الأوروبية بهدف وضع رؤية واضحة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع محور نقاشات خلال زيارة ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث سيلتقيان ترامب لبحث مستقبل العلاقات عبر الأطلسي والاستراتيجية المشتركة تجاه روسيا.