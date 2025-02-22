ترامب يرشح اللواء دان كاين لرئاسة هيئة الأركان المشتركة بعد إقالة الجنرال براون

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شغل كاين، الذي يمتلك مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عامًا في سلاح الجو الأمريكي، العديد من المناصب الرفيعة، منها نائب قائد قوات العمليات الخاصة المشتركة في عملية "حل العزم" لمكافحة داعش، بالإضافة إلى منصب مدير مكتب برامج الوصول الخاصة. كما عمل كمدير مشارك للشؤون العسكرية في وكالة المخابرات المركزية (CIA) بين عامي 2021 و2024.

وفي منشوره على "تروث سوشيال"، أشاد ترامب بكاين لدوره الفاعل في القضاء السريع على خلافة داعش خلال فترة ولايته الأولى، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق في وقت قياسي، متجاوزًا التوقعات العسكرية التي كانت تشير إلى أن الأمر سيستغرق سنوات.

كما انتقد ترامب قرار الرئيس السابق جو بايدن بتجاهل ترقية كاين، مؤكدًا أن إدارته ستستعيد القوة العسكرية والقيادة تحت إشرافه.

وفي مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) عام 2019، وصف ترامب كاين بـ "الجنرال الحقيقي"، معربًا عن تقديره له على عكس الجنرالات الذين يظهرون فقط في الإعلام.

إذا تم تأكيد تعيين كاين من قبل مجلس الشيوخ، فسيشرف على قيادة الجيش الأمريكي في وقت حساس بعد التغييرات الكبيرة التي شهدتها إدارة ترامب، بما في ذلك إقالة الجنرال براون من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة.

رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي كيو براون يتحدث خلال مؤتمر صحفي، 26 أبريل/نيسان 2024، في البنتاغون في واشنطن AP

بالإضافة إلى ترشيح كاين، أعلن ترامب أن وزير الدفاع بيت هيغسيتش سيتولى اختيار مرشحين لخمس مناصب عسكرية عالية المستوى سيتم الكشف عنها قريبًا.