دراسة: أوروبا قادرة على تحقيق أمنها العسكري بعيداً من واشنطن. بأي كلفة؟

دبابة تطلق النار خلال مناورات ”ستيدفاست دارت 2025“ في ميدان تدريب في سماردان شرق رومانيا، الأربعاء، 19 فبراير/شباط 2025
دبابة تطلق النار خلال مناورات ”ستيدفاست دارت 2025“ في ميدان تدريب في سماردان شرق رومانيا، الأربعاء، 19 فبراير/شباط 2025 حقوق النشر  AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
كشفت دراسة صادرة عن مركز "بروغل" البحثي ومعهد "كيل" للاقتصاد العالمي، الجمعة، أن أوروبا قادرة على تحقيق أمنها العسكري بعيدًا عن المظلة الأمريكية، شرط تعبئة استثمارات دفاعية سنوية تصل إلى 250 مليار يورو (261.6 مليار دولار)، وهو مبلغ "يمكن تحمله" بالنظر إلى القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

أوضحت الدراسة أن هذا الرقم يعادل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي، وسيسمح بتجنيد 300 ألف جندي لمواجهة التهديدات الروسية المحتملة، مشددةً على أن التحدي الأكبر لا يكمن في التمويل، بل في تعزيز التنسيق العسكري المشترك بين الجيوش الوطنية الأوروبية، التي ما تزال تعاني انقسامات عميقة رغم الخطابات السياسية الموحدة.

تحذيرات أمريكية وضغوط ترامب

جاءت الدراسة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتصاعد التحذيرات الأمريكية من "اتكال" أوروبا على واشنطن في دفاعها. ففي تصريحٍ لاذع الأسبوع الماضي، هدد بيت هيغسیت، وزير الدفاع الأمريكي، الأوروبيين بعدم اعتبار بلاده "مغفلة" تتحمل وحدها أعباء حمايتهم.

بينما أعطى مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز دول الناتو حتى يونيو المقبل للوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي، مشيراً إلى مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تخصص هذه الدول 5% من ناتجها القومي للدفاع، وتهديده السابق بمراجعة التزامات واشنطن داخل الحلف.

جنود يقفون في نهاية مناورات ”ستيدفاست دارت 2025“ في ميدان تدريب في سماردان شرق رومانيا، الأربعاء 19 فبراير/شباط 2025
جنود يقفون في نهاية مناورات ”ستيدفاست دارت 2025“ في ميدان تدريب في سماردان شرق رومانيا، الأربعاء 19 فبراير/شباط 2025 AP

ودعت الدراسة إلى رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى 4% من الناتج المحلي سنويًّا (بدلًا من 2% حاليًّا)، مع تمويل نصف هذا المبلغ عبر سندات أوروبية مشتركة لشراء أسلحة موحدة، بينما يتحمل كل دولة النصف الآخر.

وأشارت إلى أن موسكو عززت قدراتها بشكل غير مسبوق منذ غزو أوكرانيا، حيث جندت 700 ألف جندي، وضاعفت إنتاج الدبابات والمدرعات، ما يستدعي ردًّا أوروبيًّا استثنائيًّا.

جنود يركضون خلال مناورات ”ستيدفاست دارت 2025“ في ميدان تدريب في سماردان شرق رومانيا، الأربعاء، 19 فبراير/شباط 2025
جنود يركضون خلال مناورات ”ستيدفاست دارت 2025“ في ميدان تدريب في سماردان شرق رومانيا، الأربعاء، 19 فبراير/شباط 2025 AP
وكشفت الدراسة أن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية يتطلب تشكيل 50 لواءً عسكريًّا إضافيًّا، مع توفير 1400 دبابة قتال رئيسة و2000 مركبة قتال مشاة، وهو ما يفوق المخزون الحالي للقوات البرية الألمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية مجتمعة.

جنود بريطانيون يرفعون علم علم الاتحاد قبل بدء مناورات ”ستيدفاست دارت 2025“ في ميدان تدريب في سماردان شرق رومانيا، الأربعاء، 19 فبراير/شباط 2025
جنود بريطانيون يرفعون علم علم الاتحاد قبل بدء مناورات ”ستيدفاست دارت 2025“ في ميدان تدريب في سماردان شرق رومانيا، الأربعاء، 19 فبراير/شباط 2025 AP

وعلق جونترام وولف، أحد مؤلفي الدراسة، قائلًا: إن "الأمر ممكن اقتصاديًّا.. فالمبالغ المطلوبة أقل بكثير مما حُشد لمواجهة أزمة كوفيد-19"، مؤكدًا أن العائق الحقيقي هو الإرادة السياسية لتحويل أوروبا إلى قوة عسكرية كبرى مستقلة، في ظل شكوك مثل تلك التي أبداها المرشح لخلافة المستشار الألماني، فريدرش ميرتس، الذي تساءل عن استمرارية الوجود الأمريكي في الناتو.

