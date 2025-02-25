Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

المحكمة العليا الأمريكية تبطل حكم الإعدام في قضية هزت النظام القضائي

غلويب في صورة تعود إلى 19 فبراير 2021.
غلويب في صورة تعود إلى 19 فبراير 2021. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

المحكمة العليا الأمريكية تلغي إدانة ريتشارد غلوسيب بالإعدام بسبب انتهاكات دستورية في محاكمته، مما أثار جدلاً حول نزاهة القضاء الأمريكي. القرار جاء بعد تحالف غير مسبوق بين الدفاع والادعاء لإثبات عدم عدالة المحاكمة.

اعلان

في سابقة قانونية لافتة، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء قرارًا تاريخيًا بإلغاء إدانة ريتشارد غلوسيب بتهمة القتل العمد وحكم الإعدام الصادر بحقه، بعد سنوات من الجدل القانوني والتمسك الثابت ببراءته. جاء هذا الحكم بعد سلسلة من محاولات ولاية أوكلاهوما لتنفيذ حكم الإعدام، مما أعاد فتح ملف القضية التي أثارت جدلاً واسعًا حول نزاهة المحاكمة.

وأكدت المحكمة أن محاكمة غلوسيب شابتها انتهاكات صارخة لحقوقه الدستورية، في قضية شهدت تحالفًا قانونيًا غير مسبوق بين محامي الدفاع وممثلي الادعاء في الولاية، الذين اتفقوا على أن المحاكمة لم تكن عادلة وأن الإدانة يجب أن تُلغى.

Related

وكان غلوسيب قد أُدين عام 1997 بتهمة التورط في جريمة قتل مدير فندق يدعى باري فان تريس في أوكلاهوما سيتي، فيما زعمت النيابة أنه مخطط لجريمة قتل مقابل المال. وعلى الرغم من تأكيد غلوسيب المستمر على براءته، استندت الإدانة بشكل كبير إلى شهادة جاستن سنيد، الذي اعترف بتنفيذ الجريمة لكنه زعم أنه فعل ذلك بتحريض من غلوسيب مقابل وعد بمبلغ 10,000 دولار.

يُذكر أن سنيد، الذي كان الشاهد الرئيسي ضد غلوسيب، حصل على حكم بالسجن مدى الحياة مقابل شهادته، مما أثار تساؤلات حول مصداقية الأدلة المقدمة.

وقد أعربت عائلة الضحية عن خيبة أملها من الحكم، مؤكدين رغبتهم في تنفيذ العقوبة بحق غلوسيب، في حين اعتبر محامو الدفاع أن القرار يمثل انتصارًا للعدالة ولحقوق الإنسان.

يعد هذا القرار خطوة حاسمة في ملف قضية هزت أوساط العدالة وأثارت تساؤلات حول نزاهة النظام القضائي الأمريكي، وسط توقعات بمزيد من التداعيات القانونية والسياسية في الأسابيع المقبلة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

العفو الدولية: عمليات الإعدام تسجل أعلى مستوياتها في عقد... من هي الدول التي تتصدر القائمة؟

إنفلونزا الطيور تتسلل بصمت إلى الأبقار والأطباء البيطريين في أمريكا!

استطلاع: أغلبية الأوروبيين يرون أمريكا "شريكا ضروريا لا حليفا" وشكوك حول مستقبل بروكسل