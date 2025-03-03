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بسبب تهديد غامض.. إخلاء محطة القطارات الرئيسية في فيينا

ضباط الشرطة يسيرون خارج المستشارية في فيينا، النمسا، الثلاثاء 7 يناير 2025
ضباط الشرطة يسيرون خارج المستشارية في فيينا، النمسا، الثلاثاء 7 يناير 2025 حقوق النشر AP Photo/Heinz-Peter Bader
حقوق النشر AP Photo/Heinz-Peter Bader
بقلم: يورونيوز
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أخلت الشرطة النمساوية، الاثنين، محطة القطارات الرئيسية في فيينا إثر تلقيها تهديدا غير محدد، مما أدى إلى تعليق مؤقت لحركة السكك الحديدية.

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وبعد نحو 90 دقيقة، أعلنت الشرطة انتهاء العملية مؤكدة عدم وجود تهديد، إلا أن شركة السكك الحديدية الوطنية ÖBB حذرت من استمرار التأخيرات وإلغاء بعض الرحلات.

ورغم أن الشرطة لم تكشف عن طبيعة التهديد، ذكرت وسائل إعلام نمساوية أنه كان إنذارا بوجود قنبلة. 

وتأتي هذه الواقعة في أعقاب سلسلة تهديدات مماثلة شهدتها البلاد العام الماضي، أسفرت عن عمليات إخلاء واسعة وتأخير في حركة القطارات.

وأوضحت شرطة فيينا، عبر منصة إكس، أن عمليات التفتيش في Hauptbahnhof Wien جاءت بنتائج سلبية، ما يعني عدم العثور على أي تهديد فعلي.

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وفي تحديث لاحق، أعلنت ÖBB عبر منصة إكس: "أخبار جيدة! استأنفت القطارات عملها في محطة فيينا الرئيسية، لكن يرجى توقع استمرار بعض التأخيرات وإلغاء بعض الرحلات".

وخلال عملية الإخلاء، فرضت الشرطة طوقا أمنيا واسعا حول المحطة، التي تعد مركزا رئيسيا للسكك الحديدية، وتوفر خدمات تربط فيينا بدول مجاورة مثل المجر، جمهورية التشيك، ألمانيا، وإيطاليا.

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