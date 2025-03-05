زامير يؤدي اليمين رئيسًا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفًا لهاليفي: "يجب الاستعداد لجميع السيناريوهات"

اعلان

استلم، اليوم الأربعاء، إيال زامير رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، الرجل الذي تعلّق عليه تل أبيب آمالها خلفًا لهيرتسي هاليفي. إذ نقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن رئيس الأركان الجديد سيكون له طريقة مختلفة في قيادة القتال، متوقعين تبنيه نهجًا أكثر "عدوانية" من خلال تقصير أمد الحرب، وممارسة أكبر ضغط ممكن على حماس.

وأضاف "واللا" أن زامير سيفرض حملة إسرائيلية عسكرية واسعة على قطاع غزة، خاصة بعد استلام الجيش لكميات كبيرة من الذخيرة، عقب تولي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض.

وأشار الموقع العبري إلى أن الوضع الأمني عند الحدود اللبنانية وفي سوريا، وكذلك الضفة الغربية، بات يسمح بالتركيز على غزة.

يأتي ذلك في ظل استدعاء واسع لقوات الاحتياط، وهو ما يعتقد مسؤولون أنه سيسفر عن تحديات أمنية، نتيجة إنهاك المقاتلين بعد خدمتهم لفترات طويلة، وفي آن واحد، على عدة جبهات.

هاليفي في خطاب الوداع: لا يجب أن يتحمل الشاباك والجيش وحدهما مسؤولية 7 أكتوبر

وفي خطاب وداعه، قال هاليفي إنه "كان جزءًا من الإخفاقات كما كان أيضًا جزءًا من الانتصارات التي حققتها إسرائيل"، مؤكدًا مسؤوليته عن الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر.

وأضاف: "رغم ذلك، كنت مسؤولًا عن العديد من الخطوات الإيجابية والإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية".

تعيين زامير خلفًا لهاليفي لرئاسة الأركان شبكة البث الإسرائيلية عبر يوروفيجن

وأشار رئيس الأركان المنتهية ولايته إلى استعداده لتحمل المسؤولية "بكل شجاعة"، لافتًا إلى أن التحقيق لا يجب أن ينحصر بالجيش والشاباك حيال فشل أكتوبر.

كما دعا هاليفي إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، على اعتبار أنها خطوة "أخلاقية" قبل أن تكون قضائية، على حد وصفه.

وأضاف "على الرغم من الألم الذي شعرنا به في السابع من أكتوبر، واصلنا السير قدمًا"، وعبّر عن شكره لجنود الاحتياط، منوّهًا أن الحرب "لم تنته بعد، وأن النصر هو الهدف الذي لا مفر منه".

وعدد هاليفي إنجازاته قائلًا إن الجيش بقيادته وجه ضربة قوية لحزب الله وإيران، وأنشأ منطقة عازلة في سوريا تحمي من الإرهاب.

وفي حديثه عن إيال زامير، رئيس الأركان الجديد، قال هاليفي إن أمامه تحديات كبيرة، لكنه واثق أنه سيتجاوزها بنجاح، معبرًا عن استعداده لخدمة إسرائيل في أي وقت إذا طلبت منه البلاد ذلك.

نتنياهو وكاتس يودعان هاليفي: أعداؤنا لم يعودوا قادرين على مهاجمتنا

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي والسلك الدبلوماسي يقومان بعمل رائع في الفترة الحالية، مؤكدًا أن العمل المشترك بين هاليفي وزامير أسهم بشكل كبير في تعزيز أمن إسرائيل.

وأضاف زعيم الليكود أن إسرائيل استعادت السيطرة على مقدرات مصيرها، وأن أعداءها لم يعودوا قادرين على مهاجمتها.

وتابع نتنياهو بالقول إن هاليفي "قام بعمل ممتاز في مواجهة العدو خلال فترة طويلة"، وأعرب عن شكره له على دوره الكبير في تجنيد القوات الإسرائيلية عقب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر.

نتنياهو وكاتس مع زامير بعد استلامه رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي شبكة البث الإسرائيلية عبر يوروفيجن

كما أكد أن إسرائيل تعمل على رفع وتيرة الصناعات العسكرية المحلية، وهو ما سيخفف الضغط على الجيش في الحصول على الأسلحة من الخارج.

من جهته، قال وزير الدفاع، يسرائيل كاتس إن رئيس الأركان السابق تحلى بواجب كبير، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد على سبع جبهات. وأشار كاتس إلى أن زامير، هو القائد الأمثل لهذه المرحلة، الذي سينهض بالجيش.

زامير: هذه حرب وجودية ويجب أن نكون مستعدين لكافة السيناريوهات

أما زامير، فقد توجه إلى الشعب الإسرائيلي بكلمات عاطفية حيال تأديته القسم، قائلًا إنه "لن ينسى صرخات طلب العون أمام ضربات المهاجمين وتعهد بهزيمتهم وقيادة الجيش إلى النصر".

وتابع رئيس الأركان الجديد أن 7 أكتوبر كان فشلًا حيث جرى اختراق الحدود، مشيرًا إلى أن المهمة لم تنتهِ بعد رغم الضربات الكبيرة التي تعرضت لها حماس، "إذ لم يتم إخضاعها بالكامل بعد"، على حد وصفه.

الجيش الإسرائيلي على إكس: منح رتبة رفيعة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي الرابع والعشرين، رفيع المستوى إيال زامير

ووصف زامير الحرب بأنها "وجودية" وأضاف انها ستستمر حتى إعادة الرهائن " وتحقيق الحسم والنصر".

وتابع قائلاً إنه في" ظل محاصرة إسرائيل بأعداء دمويين وقتلة، ويجب أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات، داخليًا وخارجيًا". وأوضح أن الجيش سيواصل التحقيق في أفعاله من أجل التصحيح والتطوير، معبّرًا عن تفاؤله بالأيام القادمة.