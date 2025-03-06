قبيل قمة بروسكل.. زيلينسكي يتحدث عن"ديناميكية إيجابية" في العلاقات بين واشنطن وكييف

اعلان

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن هناك "حركة إيجابية" في المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وأن كلا الجانبين قد بدأ العمل من أجل عقد اجتماع قادم.

وعقب خطابه المسائي، نشر زيلينسكي على موقع X أن رئيس مكتبه أندريه يرماك تحدث هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، آملاً "أن نرى بعض النتائج الأسبوع المقبل".

وفي منشور منفصل، أكد يرماك الاتصال الهاتفي. وكتب أنه "ناقش الخطوات التالية نحو سلام عادل ودائم" مع والتز، مضيفًا أنهما تبادلا وجهات النظر حول "مواءمة المواقف" في العلاقات الثنائية بين واشنطن وكييف.

وذكر زيلينسكي أيضًا أنه تم القيام بالكثير مما سماه "العمل الدولي" الأربعاء عشية قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الخميس في بروكسل. وقد تحدث مع قادة هولندا والبرتغال وسلوفينيا وألمانيا وشكرهم على دعمهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، مما أدى إلى قطع تدفق المعلومات الحيوية التي ساعدت البلد الذي مزقته الحرب على استهداف القوات الروسية.

وقال مستشار الأمن القومي مايك والتز يوم الأربعاء: "لقد اتخذنا خطوة إلى الوراء وتوقفنا مؤقتًا ونحن نراجع جميع جوانب هذه العلاقة".

لكن مسؤولين في إدارة ترامب قالوا يوم الأربعاء إن المحادثات الإيجابية بين واشنطن وكييف تعني أن هذا التعليق قد يكون تعليقًا قصيرًا فقط.

ووصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية بأنه "توقف مؤقت" وقال إنه جاء بعد الاجتماع الكارثي بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي. وقال راتكليف إن ترامب أراد أن يعرف إن كان زيلينسكي جادًا بشأن السلام.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: "على الجانب العسكري والاستخباراتي، فإن فترة التوقف التي سمحت بحدوث ذلك سوف تنتهي، وأعتقد أننا سنعمل يدًا بيد مع أوكرانيا، كما فعلنا من قبل".

وقد شكلت المعلومات حول نوايا روسيا وتحركاتها العسكرية أمرًا بالغ الأهمية للدفاع عن أوكرانيا ومؤشرًا قويًا على دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الآخرين لكييف.

ويأتي تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن أوقف ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا مؤقتًا وهو مؤشر آخر على تغيير المقاربة في علاقة أمريكا مع حلفائها المقربين وفي ذات الوقت، أصبح أكثر ليونة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أصر على أن يتفاوض زيلينسكي على اتفاق سلام مع روسيا.