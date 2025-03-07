صاروخ أريان 6 يكمل أول مهمة تجارية ويضع قمرا اصطناعيا عسكريا فرنسيا في مداره

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انطلق صاروخ أريان 6 الأوروبي في السماء في أول رحلة تجارية له هذا الأسبوع.

وأطلق بنجاح قمر المراقبة العسكري الفرنسي CSO-3 إلى المدار على ارتفاع حوالي 800 كيلومتر.

وقد انطلق الصاروخ بسلاسة من المطار الفضائي الأوروبي في كورو في غويانا الفرنسية، وسرعان ما اختفى وراء السحب الكثيفة.

وقد صدر بيان عن مجموعة أريان غروب مفاده أن عملية الإطلاق مهمة لأنها "تضمن وصول فرنسا وأوروبا إلى الفضاء بشكل مستقل"

وقال مارتين سيون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في البيان: "تؤكد أريان عودة الوصول المستقل إلى الفضاء بالنسبة لأوروبا" وأشاد بالقدرات الأوروبية في هذا المجال بحيث "يدلّ على جودة التطوير الصناعي لقاذفة الرفع الثقيل الأوروبية الجديدة".

كما يكمل هذا القمر الصناعي الثالث CSO نظام مراقبة الأرض الذي سينقل صورًا عالية الدقة إلى الجيش الفرنسي وشركائه الأوروبيين.

كانت أول رحلة لأريان قد تمت بتاريخ 6 يوليو 2024 الماضي بعد تأخيرات متكررة.

وقد تأخر هذا الإطلاق التجاري الأول أيضاً بسبب ما سُمّيت "حالة شاذة" على الأرض.

قال غي بيلشن، مدير مشروع أريان 6 في وكالة الفضاء الأوروبية، لـ Euronews Nextأن عام 2025 سيكون العام الذي "يكثف" فيه صاروخ أريان 6 جدول رحلاته، حيث سيكون هناك تسعة إطلاقات هذا العام وما يصل إلى 12 في السنوات المقبلة.

وحتى موعد الرحلة الافتتاحية لأريان 6، كانت وكالة الفضاء الأوروبية تستخدم مؤقتا شركة سبيس إكس المملوكة للأمريكي إيلون ماسك لتنفيذ بعض عقودها، وهو ما قال بيلشن إنه لن يكون كذلك بعد الآن.