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زامير يٌقيل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري من منصبه بعد ضغوط سياسية

تحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هغاري، السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024،
تحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانيال هغاري، السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حقوق النشر Israel Defense Forces via AP
حقوق النشر Israel Defense Forces via AP
بقلم: يورونيوز
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أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، الجمعة، المتحدث باسم الجيش، دانيال هغاري، من منصبه، متجاهلًا رغبة الأخير في البقاء في الخدمة. وأعلن عن تسريحه في الأسابيع المقبلة.

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وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه إن المتحدث باسمه "أدى واجباته في فترة الحرب الأكثر تعقيدًا في تاريخ الدولة، بشكل مهني ومخلص".

وكان هغاري قد طلب أن يُعين ملحقًا للجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، وهي ترقية رفضها رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإقالة جاءت بعد ضغط من المستوى السياسي، حيث يُزعم أن المتحدث باسم الجيش أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بعدما انتقد، غداة قضية تسريب الوثائق والمعلومات السرية من مكتب نتنياهو، قانونًا تقدم به الائتلاف لمنح حصانة من المحاكمة.

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ووصف هغاري المشروع حينها بأنه "خطير جدًا على أمن الدولة والجيش الإسرائيلي"، ما اعتبره نتنياهو تجاوزًا للصلاحيات وتخطيًا للحدود، فأوعز لهاليفي بتوبيخه. وفي وقت لاحق، اعتذر هغاري عن تصريحه.

من جهتها، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرًا قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي مصدوم من إقالة المتحدث باسمه، مشيرة إلى أن المستوى السياسي يُمارس ضغوطًا لتعيين خلف له، ليس بالضرورة من الجيش.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش يعتبر أن إقالة المسؤول العسكري قبل إقالة المسؤولين عن إخفاق هجوم 7 أكتوبر أمر مشبوه، لافتة إلى أن الدائرة المقربة من نتنياهو كانت على علم قبل أشهر بإقالة هغاري.

ويجري الحديث عن أن المرشحين الجدد هم ضباط من وحدات المدرعات مقربون لزامير، ولا يُستبعد أيضًا أن يتولى المنصب شخص شغل منصب المتحدث باسم نتنياهو سابقًا.

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