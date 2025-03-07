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الآلاف يؤدون صلاة أول جمعة من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة

المصلون في حرم المسجد الأقصى المبارك يشاركون في صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في البلدة القديمة في القدس، الجمعة، 7 مارس/آذار 2025
المصلون في حرم المسجد الأقصى المبارك يشاركون في صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في البلدة القديمة في القدس، الجمعة، 7 مارس/آذار 2025 حقوق النشر AP
حقوق النشر AP
بقلم: يورونيوز
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تحت إجراءات أمنية مشددة، أدى آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس، وسط طقس شتوي ماطر.

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وذكرت مصادر فلسطينية أن حوالي 90 ألف فلسطيني تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، في حين أظهرت مقاطع فيديو توافد العشرات على حاجز قلنديا رغم الأجواء الباردة والمطر، حيث تم تسجيل محاولات عبور عديدة من قبل الفلسطينيين الذين تم احتجاز بعضهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

في المقابل، أعلنت شرطة الدولة العبرية نشر 3 آلاف من عناصرها في مدينة القدس، مع التركيز على المعابر المحيطة بالمدينة القديمة وشرق القدس، حيث كانت السلطات قد وضعت خطة أمنية محكمة لمواجهة توافد المصلين الفلسطينيين.

ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية أثناء توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في شهر رمضان المبارك في البلدة القديمة في القدس، الجمعة، 7 مارس 2025
ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية أثناء توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في شهر رمضان المبارك في البلدة القديمة في القدس، الجمعة، 7 مارس 2025AP
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وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقة الحكومة على فرضقيود إضافية على الفلسطينيين الراغبين في الصلاة بالأقصى، حيث سيُسمح بدخول المسجد فقط للرجال فوق 55 عامًا، والنساء فوق سن 50 عامًا، والأطفال دون 12 عامًا بشرط الحصول على تصاريح أمنية مسبقة.

جنود إسرائيليون يدققون في هوية رجل فلسطيني عند نقطة تفتيش وهو في طريقه إلى حرم المسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، 7 مارس/آذار 2025
جنود إسرائيليون يدققون في هوية رجل فلسطيني عند نقطة تفتيش وهو في طريقه إلى حرم المسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، 7 مارس/آذار 2025AP

وأشارت وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت تسليم الحرم الإبراهيمي في الخليل، الذي كان يُفتح عادة للمصلين الفلسطينيين في أيام الجمعة منشهر رمضان.

المصادر الإضافية • أب

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