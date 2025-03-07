الآلاف يؤدون صلاة أول جمعة من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة

تحت إجراءات أمنية مشددة، أدى آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس، وسط طقس شتوي ماطر.
وذكرت مصادر فلسطينية أن حوالي 90 ألف فلسطيني تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، في حين أظهرت مقاطع فيديو توافد العشرات على حاجز قلنديا رغم الأجواء الباردة والمطر، حيث تم تسجيل محاولات عبور عديدة من قبل الفلسطينيين الذين تم احتجاز بعضهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
في المقابل، أعلنت شرطة الدولة العبرية نشر 3 آلاف من عناصرها في مدينة القدس، مع التركيز على المعابر المحيطة بالمدينة القديمة وشرق القدس، حيث كانت السلطات قد وضعت خطة أمنية محكمة لمواجهة توافد المصلين الفلسطينيين.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقة الحكومة على فرضقيود إضافية على الفلسطينيين الراغبين في الصلاة بالأقصى، حيث سيُسمح بدخول المسجد فقط للرجال فوق 55 عامًا، والنساء فوق سن 50 عامًا، والأطفال دون 12 عامًا بشرط الحصول على تصاريح أمنية مسبقة.
وأشارت وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت تسليم الحرم الإبراهيمي في الخليل، الذي كان يُفتح عادة للمصلين الفلسطينيين في أيام الجمعة منشهر رمضان.