الآلاف يؤدون صلاة أول جمعة من رمضان في المسجد الأقصى وسط إجراءات أمنية مشددة

اعلان

وذكرت مصادر فلسطينية أن حوالي 90 ألف فلسطيني تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، في حين أظهرت مقاطع فيديو توافد العشرات على حاجز قلنديا رغم الأجواء الباردة والمطر، حيث تم تسجيل محاولات عبور عديدة من قبل الفلسطينيين الذين تم احتجاز بعضهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

في المقابل، أعلنت شرطة الدولة العبرية نشر 3 آلاف من عناصرها في مدينة القدس، مع التركيز على المعابر المحيطة بالمدينة القديمة وشرق القدس، حيث كانت السلطات قد وضعت خطة أمنية محكمة لمواجهة توافد المصلين الفلسطينيين.

ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية أثناء توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في شهر رمضان المبارك في البلدة القديمة في القدس، الجمعة، 7 مارس 2025 AP

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن موافقة الحكومة على فرضقيود إضافية على الفلسطينيين الراغبين في الصلاة بالأقصى، حيث سيُسمح بدخول المسجد فقط للرجال فوق 55 عامًا، والنساء فوق سن 50 عامًا، والأطفال دون 12 عامًا بشرط الحصول على تصاريح أمنية مسبقة.

جنود إسرائيليون يدققون في هوية رجل فلسطيني عند نقطة تفتيش وهو في طريقه إلى حرم المسجد الأقصى في القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، 7 مارس/آذار 2025 AP

وأشارت وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت تسليم الحرم الإبراهيمي في الخليل، الذي كان يُفتح عادة للمصلين الفلسطينيين في أيام الجمعة منشهر رمضان.