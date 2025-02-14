تصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟

بقلم: يورونيوز

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وذكرت المصادر أن الجنرال آفي بلوط، قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مؤخرا خلال اجتماع مغلق أن الجيش اكتشف نقاط مراقبة ومخازن أسلحة تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في شمال الضفة المحتلة.

وأكد أن التصعيد الأمني في المنطقة بلغ مستويات مقلقة، خاصة مع المخاوف الإسرائيلية من انعكاس تداعيات الحرب في غزة على الوضع بالضفة الغربية.

فماذا يجري بالضبط في المنطقة خصوصا في ظل جهود اليمين المتطرف في حكوم بنيامين نتنياهو لضم الضفة الغربية.

هذا الاحتمال لم يستبعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال قبل أيام في مؤتمر صحفي أمام ملك الأردن عبد الله الثاني: "إن هذا الأمر (ضم الضفة) سينجح بشكل جيد للغاية، سينجح تلقائيا"

الدخان يتصاعد في أعقاب تفجير الجيش الإسرائيلي لمنازل في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، الأحد، 2 فبراير 2025 AP

نابلس: إصابة 11 فلسطينياً ومحاصرة منزل خلال اقتحام للجيش

اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة البلدة القديمة في نابلس هذا الأحد، وفرضت حصارًا على منزل في حارة حبس الدم، مع تعزيزات عسكرية مكثفة في المنطقة.

وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية والمواطنين، أسفرت عن إصابة 11 فلسطينيًا على الأقل. وذكرت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أن خمسة من المصابين تم تقديم العلاج لهم في الموقع، بينهم رجل في الستينيات من عمره أصيب في قدمه، وحالته وُصفت بالمتوسطة.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث كانت إصابتان في حالة متوسطة إلى خطيرة، بينما كانت الإصابات الأخرى طفيفة.

سيارات جيب تابعة للجيش الإسرائيلي تتحرك داخل مدينة نابلس في الضفة الغربية خلال عملية اقتحام، الأحد، 22 سبتمبر/أيلول 2024 AP

جنين:تعزيزات عسكرية وتدمير واسع للمخيم

على الأرض، تواصل الآليات العسكرية الإسرائيلية عمليات التدمير الواسعة في مخيم جنين، وسط إرسال تعزيزات عسكرية مكثفة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش ينوي إقامة مواقع عسكرية دائمة داخل المخيم، يُتوقع أن تُدار من قِبل كتيبة متخصصة لـ"تنفيذ عمليات سريعة".

جنود إسرائيليون أثناء إجلاء الفلسطينيين النازحين نتيجة العملية العسكرية، الخميس 23 يناير/كانون الثاني 2025 AP

يأتي هذا بالتزامن مع حصار خانق يُعانيه المخيم منذ أكثر من 25 يوماً، حيث أعلنت اللجنة الإعلامية في جنين عن مقتل 25 فلسطينياً، وتدمير 470 منزلاً ومنشأة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي جراء القصف والتدمير المستمر، ونزوح نحو 20 ألف مدني بسبب القصف المتواصل، فيما تتفاقم أزمة انقطاع المياه والكهرباء.

كما يمنع الجيش وصول المياه إلى 4 مستشفيات رئيسية، ما يحرم 35% من أهالي مدينة جنين من هذه المادة الحيوية، ويزيد من معاناة الأهالي ويجعلهم عرضة لكارثة صحية.

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فلسطينيون نازحون من مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية يحملون أمتعتهم يوم الخميس، 23 يناير/كانون الثاني 2025 AP

طولكرم: موجات نزوح واعتقالات

في مدينة طولكرم، استولت القوات الإسرائيلية على عدد من المنازل في الحي الشرقي، وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار السكان على إخلاء منازلهم، مع فرض حصار مشدد على المنطقة.

كما لاحقت قوات الجيش الأهالي من مخيمي طولكرم ونور شمس أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم في المخيمين، حيث أطلقت الرصاص والقنابل الصوتية وقد احتجزت العديد منهم.

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جنود إسرائيليون يدققون في هويات الفلسطينيين في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين في طولكرم بالضفة الغربية، يوم الثلاثاء، 11 فبراير/شباط 2025 AP

وفي سياق متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنه تم اعتقال نحو 380 فلسطينياً من شمال الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار حملة الاعتقالات الواسعة التي ترافق العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

جنود إسرائيليون يفجرون عبوة ناسفة خلال مداهمة عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم بالضفة الغربية، الأحد، 9 فبراير/شباط 2025 AP

تتزايد التحذيرات من تداعيات هذا التصعيد العسكري على المدنيين في الضفة الغربية، حيث تسود المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

من جانبها، أصدرت وكالة "الأونروا" بيانًا أدانت فيه اقتحام أحد مراكزها الصحية في مخيم العروب قرب بيت لحم، حيث استُخدم كمركز احتجاز لفلسطينيين. وأكدت الوكالة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتجاهلاً لحرمة المرافق الأممية.