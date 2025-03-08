Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

هجوم روسي مباغت في كورسك: عشرات الجنود يتسللون عبر خط أنابيب الغاز لدخول بلدة سوزيا

هجوم روسي مباغت في كورسك: عشرات الجنود يتسللون عبر خط أنابيب الغاز لدخول بلدة سوزيا
حقوق النشر Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
حقوق النشر Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قواتها قد سيطرت على ثلاث بلدات.

اعلان

شنت القوات الروسية هجوما واسعا النطاق في منطقة كورسك، حسبما أفادت وسائل الإعلام الروسية والأوكرانية والغربية.

ووفقًا لمصدر صحيفة "أوكرينسكا برافدا"، فإن حوالي 100 جندي روسي تسللوا عبر خط أنابيب الغاز وخرجوا بالقرب من بلدة سوزيا. ووفق المصادر الروسية وتأكيد الصحافة الأوكرانية، فإن قوات الكرملين استخدمت الأنابيب المدفونة تحت الأرض والتابعة لخط الغاز يورنغوي-بوماري-أوزهورود، الذي كانت روسيا تمد من خلاله أوروبا بالطاقة حتى 1 يناير 2025.

وقالت صحيفة "سوزبيلني"، نقلًا عن الضابط في وحدة القوات المسلحة الأوكرانية ميروسلاف غاي، أن المظليين الأوكرانيين "دمروا مجموعة كبيرة من المخربين" الذين كانوا يحاولون التسلل إلى منطقة سوزهانسكي، عبر خط أنابيب الغاز. وبحسب "غاي"، فإن "المظليين أغلقوا مخرج النفق ودمروا حوالي 80% من المجموعة"، كما كتبت الصحيفة.

Related

وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قواتها قد حررت ثلاث بلدات هي فيكتوروفكا ونيكولاييفكا وستارايا سوروتشينا.

وأشارت صحيفة التلغراف البريطانية إلى أن ما يصل إلى 10,000 جندي أوكراني قد يكونون محاصرين. وتنقسم القوات الأوكرانية إلى قسمين يربط بينهما ممر بطول حوالي كيلومتر وعرض أقل من 500 متر في أضيق نقطة. وقد تم تأكيد هذه المعلومات من قبل الموقع الإلكتروني Deep State portal. وعن خطورة المسألة، كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية أن الوضع صعب ولكنه "ليس كارثيًا" وفق تعبيرها.

أما صحيفة نيويورك تايمز فقد ذكرت أن التقدم السريع لروسيا أصبح ممكناً بفضل استخدام مقاتلات جديدة من كوريا الشمالية، ونقل مشغّلي المسيّرات المدربين تدريبا عاليا، إضافة إلى الدعم القوي لقوات المدفعية والطيران الحربي.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

في يوم المرأة العالمي.. لماذا لا تزال أجور النساء في أوروبا أقل مما يتقاضاه الرجال؟

حملة لمقاطعة البضائع الأمريكية في السويد ردًا على التغيير في سياسة واشنطن

تفاصيل تنفيذ أول حكم بالإعدام رمياً بالرصاص في كارولاينا الجنوبية منذ 15 عاما