تفاصيل تنفيذ أول حكم بالإعدام رمياً بالرصاص في كارولاينا الجنوبية منذ 15 عاما

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كان سيغمن قد اختار هذه الطريقة باعتبارها أقل إيلامًا من غيرها مثل الكرسي الكهربائي أو الحقنة القاتلة. وكان قد أُدين عام 2001 بقتل زوجين، ديفيد وغلاديس لارك، باستخدام مضرب بيسبول أثناء محاولته اختطاف ابنتهما التي كانت صديقته وقتها.

ووفقًا لما ذكره في التحقيقات، كان سيغمن يخطط لأخذ الفتاة في "عطلة رومانسية" ثم قتلها وقتل نفسه. في المحكمة، اعترف بذنبه وقال إنه كان يعاني من مرض عقلي.

السجين براد سيغمون من ساوث كارولينا وقد نُفذ حكم الإعدام بحقه في كولومبيا ، الجمعة، 7 مارس 2025، AP

وقد سبق وأن تم تقديم التماس مرات عديدة بتأجيل تنفيذ الحكم، حيث اعترض محامو سيغمن على استخدام فرقة الإعدام، مؤكدين أن موكلهم يعاني من مرض ويجب أن يُخضع لمراجعة طبية.

لكن المحكمة رفضت وأكدت أن حكم الإعدام سيُنفذ كما هو مقرر. و رغم رفض محاميه، فقد اختار سيغمن أن يموت على يد فرقة الإعدام كبديل عن الكرسي الكهربائي الذي كان يخشاه بسبب ما يترتب عنه من آلام شديدة.

كيف نُفذ حكم الإعدام؟

في الساعة 6:08 مساءً بالتوقيت المحلي (منتصف ليل الجمعة بتوقيت أوروبا)، تم وضع سيغمن على كرسي في الغرفة وارتدى زيًا أسود مع غطاء رأس أبيض. فيما كان يقف ثلاثة من موظفي السجن المسلحين على بُعد 4.6 متر، وهي نفس المسافة التي تفصل بين لوحة السلة وخط الرمي في ملعب كرة السلة.

أطلق الموظفون النار في نفس الوقت من فتحات في الجدار. رغم أن الشهود لم يكونوا قادرين على رؤية عملية التنفيذ مباشرة، إلا أنهم شاهدوا عبر الزجاج المقاوم للرصاص تأثير العملية، حيث بدا أن ذراعيه ارتعشت بعد إطلاق النار. وبعد دقيقتين من تنفيذ الحكم، أعلن الطبيب وفاته.

بدء تنفيذ حكم الإعدام، أطلق ثلاثة من موظفي السجن النار في نفس الوقت من خلال فتحات في الجدار AP Illustration

ومن بين الشهود على تنفيذ الحكم، كان هناك ثلاثة من أفراد عائلة الضحايا، إلى جانب محامي سيغمن، وممثل عن المدعي العام، وآخر عن مكتب إنفاذ القانون، بالإضافة إلى ثلاثة من وسائل الإعلام.

في الخارج، كان هناك احتجاجات من مجموعات حقوق الإنسان وبعض أفراد الجمهور الذين حملوا لافتات تطالب بإنهاء عقوبة الإعدام. وكتب على واحدة من هذه اللافتات "كل حياة ثمينة" و"نفّذوا العدالة لا الناس".

فيفيان لوفينجود تحتج على الإعدام المقرر للسجين براد سيجمون من ولاية كارولينا الجنوبية، الجمعة 7 مارس 2025 AP

ماذا طلب سيغمن قبل تنفيذ الحكم؟

قبل تنفيذ الحكم، طلب سيغمن وجبة أخيرة مكونة من أربع قطع من الدجاج المقلي، فاصوليا خضراء، البطاطس المهروسة مع صلصة اللحم، وكرواسان، وكعكة الجبن، بالإضافة إلى شاي مثلج.

كما ناشد محامو سيغمن الحاكم هنري مكماستر بتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، مشيرين إلى أنه كان سجينًا نموذجيًا وكان قد أبدى ندمه على جرائمه. إلا أن مكماستر رفض الطلب، وأصر على تنفيذحكم الإعدام.

القس هيلاري تايلور من منظمة ساوث كارولينا من أجل بدائل عقوبة الإعدام تستعد لتقديم التماس لوقف إعدام سيغمون رمياً بالرصاص يوم الخميس 6 مارس 2025 في كولومبيا AP

تعد فرقة الإعدام وسيلة قديمة في الولايات المتحدة، حيث استخدمها الغرب الأمريكي القديم، والاتحاد السوفيتي السابق، وألمانيا النازية كأداة للقمع والإرهاب السياسي.

ومنذ عام 1977، تم إعدامثلاثة سجناء آخرين فقط بواسطة هذه الطريقة في الولايات المتحدة، كانوا كلهم في ولاية يوتا، وآخرهم كان رونني لي غاردنر في 2010.

بوكي بروس يحتج على الإعدام المقرر للسجين براد سيغمون من ولاية كارولينا الجنوبية، الجمعة 7 مارس 2025، في كولومبيا، ساوث كارولينا AP

وقد علقت كارولاينا الجنوبية عمليات الإعدام لأكثر من 13 عامًا بسبب عدم توفر أدوية الحقن القاتلة. لكن المحكمة العليا للولاية قررت السماح بإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام بدءًا من يوليو 2022.

كان فريدي أوينز أول سجين يُنفذ فيه حكم الإعدام في سبتمبر 2022 بعد رفض طلب العفو عنه. كما تم تنفيذ إعدام ثان في نوفمبر 2022، وثالث في يناير 2023.

راندي غاردنر، يحمل رماد شقيقه روني، آخر محكوم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص، خلال مظاهرة خارج تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين براد سيغمون في ساوث كارولينا، الجمعة، 7 مارس 2025 AP

ولا يزال هناك 28 سجينًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في ولاية كارولاينا الجنوبية. ومن المتوقع أن تستمر عمليات الإعدام مستقبلا باستخدام فرقة الإعدام، مع تحديد موعد لتنفيذ الحكم كل خمسة أسابيع.