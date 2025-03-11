337 مسيرة أوكرانية فوق سماء روسيا تخلف خسائر مادية وبشرية

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لقي شخص واحد على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم كبير بطائرة بدون طيار خلال الليل على موسكو والمنطقة المحيطة بها حسب ما أعلنه مسؤولون محليون.

وقال حاكم منطقة العاصمة الروسية، أندريه فوروبيوف، إن الضحايا سقطوا في بلدتي فيدنوي ودوموديدوفو الواقعتين خارج موسكو مباشرة. كما تضررت سبع شقق سكنية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر المسؤول الروسي صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر إحدى الشقق المتضررة إلى جانب سيارات محترقة في موقف للسيارات. وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 12 شخصًا - من بينهم أطفال -.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاع الجوي أسقط أكثر من 70 طائرة بدون طيار أثناء تحليقها باتجاه العاصمة الروسية.

وقد لحقت أضرار بسقف أحد المباني في موسكو جراء هذه الغارات التي يبدو أنها إحدى أكبر الهجمات التي شنتها أوكرانيا على روسيا بواسطة المسيرات منذ ثلاث سنوات.

في المجموع، قال الجيش الروسي إن دفاعاته الجوية أسقطت 337 مسيّرة أوكرانية فوق 10 مناطق روسية، حيث تم إسقاط معظمها فوق كورسك. وكان لمنطقة موسكو نصيب أيضا بما لا يقل عن 91 طائرة بدون طيار أُسقطت هي الأخرى.

وقد تم تقييد حركة الطيران من وإلى ستة مطارات كما توقفت حركة المرور عبر محطة دوموديدوفو للسكك الحديدية.

تُظهر هذه الصورة مبنى سكنيا حيث سقطت الطائرة الأوكرانية بدون طيار التي تم إسقاطها في منطقة في قرية صابرونوفو خارج موسكو، روسيا، الثلاثاء 11 مارس/آذار 2025 أب

لم يعلق المسؤولون الأوكرانيون بعد على الهجوم.

خلال الليل، نشرت القوات الجوية التابعة لكييف على تطبيق تيليغرام أنها أسقطت صاروخًا باليستيًا من طراز إسكندر-إم إضافة إلى ما لا يقل عن 79 طائرة بدون طيار في مناطق مختلفة في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك كييف.

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي يجتمع فيه ممثلون من الولايات المتحدة وأوكرانيا في السعودية لإجراء محادثات حاسمة بهدف إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مسؤولان أوكرانيان رفيعا المستوى لوكالة أسوشيتد برس الاثنين إن الوفد الأوكراني سيقترح وقف إطلاق النار الذي يشمل البحر الأسود والضربات الصاروخية بعيدة المدى، بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.

و قبل بدء المناقشات، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو الذي يحضر المحادثات: إن الولايات المتحدة ستدرس مقترحات أوكرانيا.

وقال الوزير للصحفيين قبل وصوله: "لن أضع أي شروط على ما يجب عليهم أو يحتاجون إلى القيام به. أعتقد أننا نريد أن نستمع لنرى إلى أي مدى هم مستعدون للذهاب إلى اتفاق، ثم نقارن ذلك بما يريده الر .س ونرى إلى أي مدى نحن بعيدون حقًا."

وأضاف روبيو: "في ضوء الأوضاع الراهنة، من الصعب التحدث حتى عن تنازلات، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا الأمر ومنع المزيد من المعاناة"، في إشارة ضمنية إلى أن كييف ستضطر إلى مراجعة طموحاتها الطويلة الأمد للسلام أو تقديم تنازلات بشأنها.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، كما حجبت تدفق المعلومات الاستخباراتية عن كييف، على الرغم من أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف أكد يوم الاثنين لشبكة فوكس نيوز أن وقف الاستخبارات لم يؤثر على المعلومات الاستخباراتية اللازمة للدفاع عن أوكرانيا.

وقال ويتكوف: "نحن لم نوقف أبدًا المعلومات الاستخباراتية.. عن أي شيء دفاعي يحتاجه الأوكرانيون".

سيمثل الوفدَ الأوكراني في المباحثات رئيسُ مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، ومستشارو الأمن القومي في البلاد، ووزيرا الدفاع والخارجية أيضا.

سيرأس روبيو الوفد الأمريكي إلى جانب ويتكوف ومستشار الأمن القومي مايك والتز.