تصعيد جديد... ترامب يهدد كندا ويزيد الرسوم على الصلب والألومنيوم

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، الثلاثاء، إن كندا "ستدفع ثمنًا ماليًا كبيرًا جدًا لدرجة أنه سيُذكر في كتب التاريخ".

وتعتبر مقاطعة أونتاريو الكندية مورّدًا رئيسيًا للكهرباء إلى ولايات مينيسوتا ونيويورك وميشيغان، ما دفع ترامب إلى التهديد بإعلان حالة طوارئ وطنية في هذه المناطق.

وفي هذا السياق، أعلن ترامب عن مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الكندي من 25% إلى 50%، مبررًا ذلك بارتفاع أسعار الكهرباء المفروضة على الصادرات الأميركية. وأكد أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، معتبرًا أنها ضرورية لحماية الصناعة الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت يشهد الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا متزايدة، إذ شهدت الأسواق موجة بيع حادة عززت المخاوف من ركود اقتصادي وشيك. وتعرضت بورصة "وول ستريت" لهزة عنيفة، مما زاد من الضغوط على ترامب لإثبات أن سياساته ستدعم النمو الاقتصادي بدلًا من تعميق الأزمة.

ترامب يجدّد دعوته لضم كندا

لم يقتصر التصعيد على الجانب الاقتصادي، إذ جدّد ترامب دعوته إلى ضم كندا إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه الخطوة "ستنهي جميع التعريفات الجمركية والمشكلات الاقتصادية بين البلدين". كما انتقد الضرائب الكندية على منتجات الألبان الأميركية، معتبرًا أنها تفرض "عقوبة غير عادلة" على المزارعين الأمريكيين.

في المقابل، وصف دوغ فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، تهديدات ترامب بأنها "فوضى"، محذرًا من التداعيات السلبية للحرب التجارية على الاقتصادين الأمريكي والكندي. وقال في مقابلة مع قناة (MSNBC): "إذا دخلنا في ركود اقتصادي، فسيكون ذلك بسبب شخص واحد فقط.. إنه الركود الذي صنعه ترامب".

لم تكن كندا الدولة الوحيدة المستهدفة، إذ فرضت واشنطن تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية، في خطوة ربطها ترامب بقضايا الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. ومع ذلك، علّق البيت الأبيض تنفيذ الضرائب على بعض السلع المكسيكية المشمولة في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) لمدة شهر واحد، وسط تكهنات بإمكانية فرض رسوم مشابهة لما فرض على كندا.

وفي هذا السياق، قلّلت كلوديا شينباوم، الرئيسة المكسيكية، من شأن هذه التهديدات، حيثُ قالت: "نحن نحترم ذلك"، في إشارة إلى استعداد بلادها للتعامل مع السياسات التجارية الأمريكية.

الأسواق تتراجع ومخاوف من الركود

وفي ظل هذا التصعيد، خفّض بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي لعام 2025 إلى 1.7% بدلًا من 2.2%، ورفع احتمالية دخول الاقتصاد في ركود إلى 20%، مشيرًا إلى أن سياسات البيت الأبيض قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية أوسع.

وحاول ترامب طمأنة الأسواق، حيثُ أكد أن الرسوم الجمركية ستشجع الشركات على إعادة مصانعها إلى الولايات المتحدة، مما يعزز الاقتصاد على المدى الطويل. إلا أنه لم يستبعد حدوث ركود خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، مشيرًا إلى أن "هناك دائمًا فترة انتقالية" قبل أن تؤتي سياساته ثمارها.

لكن هذه التطمينات لم تخفف من قلق المستثمرين، إذ شهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تراجعًا بنسبة 2.7% يوم الاثنين، ما أدى إلى محو المكاسب التي حققتها الأسواق منذ إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر 2024، كما استمر الانخفاض بنسبة 1% إضافية في تعاملات الثلاثاء.