بين بوتين وكيم ودّ لا ينقطع.. زعيم كوريا الشمالية يؤكد دعمه الغزو الروسي لأوكرانيا

أعرب حاكم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن دعمه الثابت لغزو روسيا لأوكرانيا خلال اجتماع مع مسؤول روسي رفيع المستوى في بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية يوم السبت.

وجاء اجتماع يوم الجمعة بين كيم وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في أعقاب تقييم للمخابرات الكورية الجنوبية في أواخر فبراير/شباط بأن كوريا الشمالية أرسلت على الأرجح قوات لمساعدة روسيا في حربها المستمرة ضد أوكرانيا.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الروسية والكورية الشمالية إن المسؤولين ناقشا قضايا مختلفة بما في ذلك محادثات موسكو مع إدارة ترامب والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت التقارير أن كيم وشويغو أكدا من جديد استعداد زعيمي البلدين للتمسك "دون قيد أو شرط" بمعاهدة دفاع مشترك رئيسية تتعهد بالمساعدة المتبادلة إذا واجه أي من البلدين عدوانًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية في بيونغ يانغ، قال كيم إن حكومته "ستدعم روسيا بشكل ثابت في الكفاح من أجل الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها ومصالحها الأمنية".

سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، يصل إلى مطار بيونغ يانغ وفي استقباله سكرتير الحزب بارك تشونغ تشون يوم الجمعة 21 مارس/آذار 2025. 朝鮮通信社/أب

ونقل شويغو رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغ تحيات سيد الكريملن إلى كيم وتعهد بإيلاء "أقصى درجات الاهتمام" لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليهما الطرفان في قممهما الأخيرة.

وأعرب عن امتنانه "لتضامن كوريا الشمالية مع موقف روسيا في جميع القضايا الجيوسياسية الحرجة، لا سيما في القضية الأوكرانية"، وفقًا لتصريحات زعيم بيونغ يانغ المتلفزة.

ولم تذكر وسائل الإعلام الكورية الشمالية والروسية ما إذا كان قد تم التوصل إلى أي اتفاقات جديدة قبل مغادرة شويغو بيونغ يانغ في وقت لاحق يوم الجمعة.