الكرملين: الاتصال بين بوتين وترامب "خطوة نحو لقاء مباشر"

وأوضح الكرملين، أن المكالمة الهاتفية التي جرت هذا الأسبوع كانت من بين أطول المحادثات بين رئيسي البلدين.

كما أشار إلى أن المحادثات الروسية-الأمريكية المقررة في العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين ستكون أيضًا خطوة مماثلة في هذا الاتجاه.

ومن جهته، وصف المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ، المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في الرياض بأنها ستشهد "دبلوماسية مكوكية في فندق".

وقال كيلوغ في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "ستكون المناقشات أشبه بدبلوماسية مكوكية داخل فندق"، حيث سيلتقي المفاوضون الأمريكيون بشكل منفصل مع كل من الوفدين الروسي والأوكراني.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البيت الأبيض يأمل في تحقيق هدنة بحلول 20 أبريل المقبل كموعد مستهدف لإنجاز الاتفاق. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن الجدول الزمني قد يمتد لفترة أطول بسبب "الفجوات الكبيرة" بين موقفي الجانبين.

وفي سياق متصل، أكد ترامب أنه الشخص الوحيد في العالم القادر على إيقاف بوتين، مشيرًا إلى أن علاقته جيدة بكل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأعرب ترامب عن أمله في وقف القتال بين الجانبين وإنهاء الخسائر البشرية، قائلًا: "سيكون أمرًا رائعًا أن نتمكن من وقف قتل الجنود من كلا الجانبين".

وأضاف ترامب: "أجرينا نقاشات عقلانية للغاية بشأن أوكرانيا، وأرغب في وقف القتال وإنهاء الخسائر البشرية". كما أشار إلى معرفته الجيدة ببوتين، قائلًا: "أعرف بوتين بشكل جيد جدًا، ومن المدهش أننا لم ننخرط في مواجهات كبرى بسبب المزاعم المضللة بشأن روسيا".

تطورات ميدانية: روسيا تعلن السيطرة على بلدة سريبن

وعلى الأرض، أفادت وزارة الدفاع الروسية الأحد، أن وحدات من مجموعة "المركز"، وهي وحدة تابعة للقوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة سريبن في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الدؤوبة والحاسمة، تم تحرير بلدة سريبنييه في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما أعلنت الوزارة أمس السبت، أن مجموعة قوات "الشمال" الروسية هزمت تشكيلات من ستة ألوية أوكرانية في أربع مناطق سكنية بمقاطعة كورسك، مما أسفر عن خسائر جسيمة في صفوف القوات الأوكرانية، حيث فقدت أكثر من 200 جندي خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الجهود الدولية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسط تعقيدات سياسية وعسكرية تزيد من صعوبة الوصول إلى حلول دائمة.