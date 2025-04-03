من هي الدول العربية التي طالتها التعريفات الجمركية الأمريكية وما قيمة صادراتها لواشنطن؟

عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض بلاده رسومًا جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على جميع الدول، نشرت واشنطن قائمة بالدول العربية التي ستستهدفها الرسوم الجمركية الجديدة.

كم بلغت التعريفات الجمركية على الدول العربية؟

وأوضحت الحكومة الأمريكية أن البلدان العربية المذكورة كانت تفرض رسومًا جمركية متفاوتة على البضائع الأمريكية، وبالتالي كان "تدبير واشنطن" المقابل استنسابيًا إلى حد ما.

الأردن: تفرض المملكة 40% على السلع الأمريكية، في حين فرضت الولايات المتحدة 20% بالمقابل.

الإمارات العربية المتحدة: تفرض الإمارات ضريبة قدرها 10% على السلع الأمريكية، بينما فرضت الولايات المتحدة نفس النسبة (10%) على السلع الإماراتية.

تونس: سجلت تونس 55% على السلع الأمريكية، بينما فرضت الولايات المتحدة 28%.

مصر: تفرض القاهرة 10% على السلع الأمريكية، مقابل 10% من الولايات المتحدة.

السعودية : تفرض السعودية 10% على السلع الأمريكية، والولايات المتحدة قررت فرض نفس النسبة.

المغرب: يفرض المغرب 10% على السلع الأمريكية، في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة نفس النسبة.

قيمة صادرات الدول العربية إلى واشنطن

في هذا السياق، يبرز سؤال محوري حول أسباب تفاوت نسب التعريفات الجمركية بين الدول، وحجم صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية.

في عام 2024، بلغ إجمالي الاستيراد الأمريكي من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 80.4 مليار دولار، بزيادة بنسبة 5.8% (4.4 مليار دولار) مقارنةً بعام 2023، وفقًا لبيانات الممثل التجاري للولايات المتحدة.

ووفقًا للمكتب، فقد بلغت صادرات الدول العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية على النحو التالي: المملكة العربية السعودية بقيمة 12.8 مليار دولار، الإمارات العربية المتحدة 7.5 مليار دولار، الأردن بقيمة 3.4 مليار دولار، الجزائر ومصر بقيمة 2.5 مليار دولار، المغرب بقيمة 1.9 مليار دولار، قطر 1.8 مليار دولار، الكويت 1.6 مليار دولار، وتونس 1.1 مليار دولار.

وبحسب البنك الدولي، تستورد واشنطن من المنطقة النفط والمواد الخام بشكل أساسي، حيث تستهلك تجارة النفط نصف الميزانية الأمريكية المخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد كان لافتًا أن تونس، وهي أكثر الدول العربية تأثرًا بتعريفات ترامب الجمركية (28%)، كانت من أقل الدول تصديرًا إلى واشنطن، وذلك قد يرجع إلى قلة الاعتماد عليها، إذ يتصدر زيت الزيتون قائمة البضائع التونسية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

رسوم على تركيا وإسرائيل

إلى جانب الدول العربية، طالت التعريفات الجمركية كل من تركيا بنسبة 10% وإسرائيل بنسبة 17%، علمًا أن قيمة الواردات من تركيا بلغت 16.7 مليار دولار، ومن تل أبيب 22.2 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 6.7% (1.4 مليار دولار) عن عام 2023.

كما ارتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع لصالح الدولة العبرية بنسبة 8.6% ليصبح 7.4 مليار دولار خلال العام الفائت.

وكان الرئيس الأمريكي قد زعم أن هذه الإجراءات من شأنها "جعل أمريكا عظيمةً مجددًا"، واصفًا نهار الأربعاء بأنه تاريخي وأطلق عليه اسم "يوم التحرير".

ومع منتصف ليل الخميس بتوقيت الولايات المتحدة، دخلت الرسوم الجمركية بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية حيز التنفيذ، على أن تصبح الرسوم الجمركية المتبادلة مع الدول سارية الأسبوع المقبل، رغم التحذيرات من انعكاساتها على الاقتصاد العالمي، والأمريكي أيضًا.