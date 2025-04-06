مظاهرات حاشدة في مدن أمريكية تنديدا بسياسات ترامب وإيلون ماسك

بقلم: يورونيوز

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شهدت الولايات المتحدة يوم السبت موجة من الاحتجاجات الواسعة شارك فيها الآلاف من المواطنين، احتجاجًا على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك المتعلقة بتقليص النفقات الحكومية، الاقتصاد، حقوق الإنسان، وقضايا أخرى.

مئات المظاهرات

تحت شعار "إرفعوا أيديكم عنّا!"، نُظمت أكثر من 1200 مظاهرة شاركت فيها نظمت أكثر من 150 مجموعة، تشمل منظمات الحقوق المدنية، النقابات العمالية، دعاة مجتمع الميم LGBTQ+، المحاربين القدامى، ونشطاء الانتخابات. وقد شملت مواقع التظاهر الساحة الوطنية في واشنطن العاصمة، محيط مبنى الكابيتول وأماكن أخرى في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

انتقادات لسياسات إدارة ترامب

انتقد المتظاهرون إجراءات إدارة ترامب التي تضمنت تقليص دور بعض الوكالات الحكومية، وفصل آلاف الموظفين الفدراليين، وإغلاق مكاتب إدارة الضمان الاجتماعي وخفض التمويل الفدرالي لبرامج الصحة، إضافة إلى ترحيل المهاجرين، وتقليص الحماية للأشخاص المتحولين جنسيًا.

وقد طالت انتقادات المتظاهرين أيضا إيلون ماسك، صاحبِ شركتيْ تسلا، سبيس إكس، ومنصة التواصل الاجتماعي X، قبل أن ينضم لفريق الرئيس ترامب. ولطالما أثار الجدل بمواقفه وسياسته منذ توليه منصب رئيس إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة لكنه يدافع عن هذه السياسات قائلًا إنها توفر للمواطنين الأمريكيين مليارات الدولارات.

خطاب حول حقوق مجتمع الميم

وفي كلمة لها خلال مظاهرة واشنطن، نددت كيلي روبنسون، رئيسة مجموعة "حملة حقوق الإنسان"، بما وصفتها "الهجمات الشخصية" ضد مجتمع الميم. وقالت: "إنهم يحاولون حظر كتبنا، يخفضون تمويل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، ويجرّمون أطباءنا ومعلمينا وعائلاتنا وحياتنا. هذه هي أمريكا دونالد ترامب، ولا أحد يريد ذلك. نريد أمريكا التي نستحقها، حيث تكون الكرامة والسلامة والحرية للجميع."

المتظاهرون يحملون لافتات خلال " ارفعوا أيديكم!"احتجاج ضد الرئيس دونالد ترامب في نصب واشنطن التذكاري في واشنطن ، السبت 5 أبريل 2025 AP Photo

المظاهرات تمتد إلى نيويورك وماساتشوستس

في نيويورك، تظاهر الآلاف في مانهاتن، بينما تجمع آلاف آخرون في بوسطن بولاية ماساتشوستس، حاملين لافتات تحمل عبارات مثل "إرفعوا أيديكم عن ديمقراطيتنا"، و"إرفعوا أيديكم عن الضمان الاجتماعي"، و"التنوع والعدالة يجعلان أمريكا قوية".

غضب في أوهايو وفلوريدا

وفي أوهايو، تجمع المئات أمام مبنى الكابيتول في كولومبوس رغم الأمطار، حيث أعرب روجر بروم (66 عامًا)، وهو متقاعد من مقاطعة ديلوير، عن استيائه من سياسات ترامب، قائلاً: "إنه يمزق هذا البلد إلى أشلاء. إنها مجرد إدارة قائمة على الشكاوى."

وشهدت مدينة بالم بيتش غاردنز بفلوريدا أيضًا مظاهرة كبيرة نُظمت على بعد أميال قليلة من نادي الغولف الخاص بترامب في جوبيتر، حيث كان الأخير يشارك في بطولة النادي السنوية للسيدات. تجمع المتظاهرون على جانبي طريق PGA، مرددين هتافات ضد ترامب وداعين السيارات إلى التزمير تعبيرًا عن الاحتجاج.

قال آرشر موران من بورت سانت لوسي بفلوريدا: "عليهم أن يبتعدوا عن الضمان الاجتماعي الخاص بنا." وأضاف: "القائمة طويلة لما يجب أن يبتعدوا عنه، ومن المدهش مدى سرعة تنظيم هذه الاحتجاجات منذ توليهم السلطة."

رد البيت الأبيض

وردًا على الاحتجاجات، قال البيت الأبيض في بيان إن "موقفترامب واضح: سيحمي دائمًا الضمان الاجتماعي، ميديكير ومساعدة Medicaid للأشخاص المؤهلين." واتهم الديمقراطيين بأنهم يسعون لمنح فوائد هذه البرامج للمهاجرين غير الشرعيين، مما سيؤدي إلى إفلاسها وتكبيد كبار السن الأمريكيين خسائر كبيرة.

غياب التعبئة الجماهيرية الكبرى

على الرغم من تنظيم عدة احتجاجات ضد ترامب وماسك منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى منصبه، لم تحقق حركة المعارضة حتى الآن مستوى التعبئة الجماهيرية الذي شهدته مسيرة النساء عام 2017 أو احتجاجات حياة السود مهمة التي اندلعت بعد مقتل جورج فلويد في عام 2020.

في شارلوت بولاية نورث كارولينا، أعرب المتظاهرون عن دعمهم لعدد من القضايا، من الضمان الاجتماعي والتعليم إلى الهجرة وحقوق الإنجاب.

وقالت بريت كاستيلو (35 عامًا): "بغض النظر عن انتمائك السياسي، ما يحدث اليوم مروع. الطريقة التي تعالج بها الإدارة الحالية الأمور ليست الحل الصحيح. إنهم لا يستمعون إلى الشعب."