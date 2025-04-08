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الفلبين: بركان كانلاون يثور مجددا ويقذف رمادا بارتفاع 4000 متر

ثوران بركان الفلبين، مقاطعة نيجروس أوسيدنتال، الفلبين، 08.04.2025
ثوران بركان الفلبين، مقاطعة نيجروس أوسيدنتال، الفلبين، 08.04.2025 حقوق النشر  DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY HANDOUT
حقوق النشر DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY HANDOUT
بقلم: Euronews مع AP
نشرت في آخر تحديث
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ثار بركان جبل كانلاون، أحد أخطر البراكين النشطة في الفلبين، يوم الثلاثاء، قاذفا أعمدة من الرماد البركاني وصلت إلى ارتفاع 4000 متر إلى السماء.

يقع البركان البالغ ارتفاعه 2435 مترا في جزيرة نيغروس الوسطى، وهو واحد من 24 بركانا نشطا في الأرخبيل. 

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وأثار ثوران البركان مخاوف صحية في المجتمعات المحيطة به، حيث غطى الرماد البركاني القرى المجاورة، ولكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ويجدر الذكر، أن ثوران البركان الأخير في أكتوبر الماضي تسبب في نزوح المئات من سكان القرى المجاورة إلى مراكز الإخلاء الطارئة.

ووضعت السلطات البركان عند مستوى التحذير الثالث من أصل خمسة مستويات، مما يشير إلى استمرار النشاط البركاني والمخاطر المحتملة.

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تعتبر الفلبين من أكثر الدول المعرضة للكوارث الطبيعية في العالم، حيث تواجه حوالي 20 إعصارا وعاصفة استوائية سنويا. كما أنها تقع ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي حزام يمتد لنحو 40,233 كيلومترا حول حوض المحيط الهادئ، يضم سلسلة من البراكين والمناطق النشطة زلزاليا.

ووفقا لمجلة ناشيونال جيوغرافيك، تستضيف "حلقة النار" نحو 90% من الزلازل العالمية و75% من براكين الكوكب، مما يجعل من الفلبين منطقة شديدة الخطورة من الناحية الجيولوجية.

منتج شريط الفيديو • Lucy Davalou

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