تقرير عن شهادات لجنود إسرائيليين: "إسرائيل حولت غزة إلى منطقة موت شاسعة"

أوضحت الصحيفة أن الهدف من إنشاء المنطقة العازلة هو توفير مساحة مراقبة للجنود الإسرائيليين، حيث يعمل المقاتلون على تهيئتها من خلال تدمير "كل شيء تقريبًا" داخلها، بما في ذلك المحاصيل والمباني وحتى الأشخاص.

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ونقلت "الغارديان" عن تقرير لمنظمة "نكسر الصمت"، وهي مجموعة توثق شهادات الجنود الإسرائيليين حول ما يجري من معارك في غزة، أنهم "تلقوا أوامر بتدمير كل ما كان داخل المحيط المحدد بشكلٍ متعمد ومنهجي ومنظم، بما في ذلك أحياء سكنية كاملة ومبانٍ عامة ومؤسسات تعليمية ومساجد ومقابر، مع استثناءات قليلة جدًا".

وأشار التقرير إلى أن النتيجة النهائية كانت إنشاء "منطقة موت ضخمة". وأضاف: "الأماكن التي كان يعيش فيها الناس ويزرعون ويؤسسون فيها صناعات تحولت إلى أرض قاحلة شاسعة، حيث تم محو شريط كامل".

وقال أحد الجنود من سلاح الهندسة الإسرائيلي: "بمجرد أن أصبحت المنطقة خالية من سكان غزة، بدأنا في تنفيذ عمليات تفجير المنازل". ووصف ذلك بأنه "روتين يومي".

وتابع قائلاً: "كنت تستيقظ كل صباح، فتُسلَّم كل مجموعة قائمة بخمسة أو ستة، وربما سبعة مواقع-منازل يُفترض بنا التعامل معها. لم نكن نعلم الكثير عن تلك الأماكن التي كنا نُمعن في تدميرها، ولا عن الدوافع التي تبرّر ذلك. واليوم، من موقع التأمل والوعي، أدرك أن ما قمنا به لم يكن مشروعًا. ما شهدته هناك، في ضوء ما أعلمه الآن، تجاوز حدود ما يمكن وصفه بالضرورة أو تبريره بالواجب".