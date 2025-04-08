وزير الخارجية المصري يجدد رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من غزة

وقال وزير الخارجية المصري إن بلاده ترفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. الموقف المصري جاء خلال لقاء جمع عالوزير المصري بالمسؤولة الأمريكية في أبو ظبي على هامش المشاركة في مؤتمر "حوار الشرق الأوسط–أميركا".

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وبحث الطرفان التطورات الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة "في ظل التصعيد الإسرائيلي". وبحسب البيان، فقد شدّد الوزير المصري على أهمية "استعادة الهدوء وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة".

وجدّد عبد العاطي موقف مصر حول "ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية"، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار إلى أن "وجود قوة سلام كالولايات المتحدة في غزة، والسيطرة على القطاع وامتلاكه سيكون أمرا جيدا"، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد جرى اتصال بين قادة مصر والأردن وفرنسا من جهة، مع ترامب من جهة أخرى، جرى خلاله التباحث في ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، وأكد قادة الدول الأربع ضرورة استئناف الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور.