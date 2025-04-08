Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

الجيش السوداني يسيطر على معسكر النسور ويتقدم في أم درمان

في هذه الصورة التي نشرها الجيش السوداني يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 ، الجنرال عبد الفتاح برهان يزور القوات في الخرطوم ، السودان
في هذه الصورة التي نشرها الجيش السوداني يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 ، الجنرال عبد الفتاح برهان يزور القوات في الخرطوم ، السودان حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button

الجيش السوداني يعزز سيطرته على معسكر النسور ومواقع استراتيجية في أم درمان بعد معارك مع الدعم السريع، وسط نزوح مدنيين ودعوات دولية لحل الأزمة.

تمكن الجيش السوداني، الثلاثاء، من تعزيز سيطرته على معسكر النسور التابع لقوات الاحتياطي المركزي في أقصى جنوب غرب مدينة أم درمان، بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع.

اعلان
اعلان

وأوضحت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تقوم حالياً بتمشيط مناطق دار السلام وسوق ليبيا غرب أم درمان؛ لتطهيرها من الجيوب التابعة للدعم السريع.

وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث استعاد الأول السيطرة الكاملة على معسكر النسور الواقع في منطقة دار السلام، والذي يعود لقوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية.

كما نجح الجيش في إحباط محاولة تسلل قامت بها قوة تتبع للدعم السريع إلى عدد من القرى في منطقة الجموعية جنوبي أم درمان.

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن الجيش السوداني بات يسيطر الآن على نحو 95% من محلية أم درمان الكبرى، بينما لا تزال قوات الدعم السريع موجودة في ضاحية الصالحة جنوب المدينة.

وكشفت الاستخبارات العسكرية عن العثور على كميات من الأسلحة الكينية كانت مخبأة داخل مخازن تابعة لمليشيا الدعم السريع.

Related

وعلى صعيد موازٍ، أجبرت المعارك المستمرة العديد من العائلات على النزوح من منازلهم في أم درمان. وبحسب شهود عيان، غرق مركب كان يقل نازحين من بلدة تريعة البجا في منطقة الجموعية أثناء توجهه إلى قرية فتيح العقليين بمدينة الخرطوم، ما أسفر عن وفاة عدد من الركاب وفقدان آخرين.

وفي ولاية شمال دارفور، أعلنت الفرقة السادسة التابعة للجيش السوداني مقتل سبعة مدنيين وإصابة أربعة آخرين نتيجة قصف عشوائي شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وأضافت أن الجيش دمر عشر مركبات قتالية تابعة للدعم السريع خلال كمين محكم استهدف تحركاتهم في جنوب شرق الفاشر، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من عناصرها.

وعلى الصعيد الدولي، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في تصريحات نقلتها صحيفة "التليغراف" البريطانية، من كارثة شاملة تهدد السودان، مشدداً على ضرورة التحرك الفوري لتحقيق السلام. وأكد أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عاجلة لمنع تفاقم الأزمة.

من جانبها، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 530 أسرة من قريتي "أبو حميرة" و"الركب" في منطقة أم كدادة بولاية شمال دارفور، بسبب انعدام الأمن، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة مدنيين جراء قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على مخيم "أبو شوك" للنازحين. وأشارت المنظمة إلى أن النزوح كان داخلياً داخل نفس المنطقة، ويعكس الوضع الأمني المتدهور.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

برنامج الأغذية العالمي: وقف تمويل برامج الغذاء الطارئة يشكل "حكمًا بالإعدام" على الملايين

امرأة بدون رحم تضع مولودها بعد أول عملية زراعة رحم في المملكة المتحدة

استقبلت ضعف سكانها.. برنامج الأغذية العالمي يحذر: احتياجات النازحين في الأبيض تفوق طاقة الاستجابة