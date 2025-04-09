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مجلس الوزراء العراقي يحدد 11 نوفمبر 2025 موعداً للانتخابات البرلمانية

جندي عراقي يدلي بصوته في مركز اقتراع قبل الانتخابات البرلمانية العراقية في بغداد, العراق, الجمعة, أكتوبر. 8, 2021
جندي عراقي يدلي بصوته في مركز اقتراع قبل الانتخابات البرلمانية العراقية في بغداد, العراق, الجمعة, أكتوبر. 8, 2021 حقوق النشر  Khalid Mohammed/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Khalid Mohammed/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
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حدد مجلس الوزراء العراقي يوم 11 نوفمبر 2025 موعداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، مع استمرار المفوضية العليا لتحديث سجل الناخبين وسط تأكيدات بعدم تأجيل الاستحقاق الانتخابي.

صوت مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على تحديد يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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وجاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، وأفاد بأن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية".

وفي السياق ذاته، كان قد شدد تحالف الإطار التنسيقي الحاكم في وقت سابق على رفض تأجيل الاستحقاق التشريعي، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات وفقاً للتوقيتات الدستورية.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من إعلان المفوضية العليا للانتخابات العراقية، الشهر الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين لضمان مشاركة أوسع في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

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وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح سابق بتاريخ 26 آذار/مارس، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الحالية لمدة سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021 شهدت نسبة مقاطعة غير مسبوقة، فيما أعلنت السلطات عن نسبة مشاركة بلغت 41 بالمئة فقط.

وكانت تلك الانتخابات الخامسة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 عقب الغزو الأمريكي.

وجاءت تلك الانتخابات قبل موعدها الأصلي في 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع العراقي الذي اندلع في خريف 2019 خلال الانتفاضة الشعبية.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المفوضية العليا للانتخابات آنذاك، تصدر التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، حيث أكد التيار حصوله على أكثر من 70 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

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