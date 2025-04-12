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أجواء إيجابية وبناءة ميزت محادثات مسقط بين واشنطن وطهران ووعد بلقاء جديد السبت المقبل

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي نظيره العُماني بدر البوسعيدي قبيل انطلاق المفاوضات مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في مسقط، سلطنة عُمان، اليوم السبت.
وزير الخارجية ��لإيراني عباس عراقجي يلتقي نظيره العُماني بدر البوسعيدي قبيل انطلاق المفاوضات مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في مسقط، سلطنة عُمان، اليوم السبت. Copyright AP
Copyright AP
بقلم: يورونيوز
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اختتمت في العاصمة العُمانية مسقط، يوم السبت، جولة المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في أول لقاء من نوعه منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وسط مؤشرات وصفت بـ"الإيجابية والبناءة".

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شارك في المحادثات غير المباشرة الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وقال عراقجي بعد اللقاء إن طهران وواشنطن "قريبتان جداً" من التفاهم على أسس واضحة للمفاوضات المستقبلية.

وأشار إلى أن الجولة التي عُقدت كانت مثمرة، وأن الطرفين أظهرا "رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق يرضي الجانبين". وأنهما يسعيان إلى التوصل لتفاهم على المدى القصير، وليس الدخول في مفاوضات مفتوحة لا نهاية لها.

وأوضح الوزير الإيراني في تصريحات للصحفيين: "في اجتماع اليوم اقتربنا كثيرًا من الاتفاق على أسس المفاوضات، وإذا تمكّنا من إنجاز ذلك خلال اللقاء المقبل، فسنكون قد قطعنا شوطاً كبيراً". وكشف عن جولة جديدة ستُعقد يوم السبت المقبل لمتابعة النقاش بشأن الإطار العام لاتفاق محتمل.

من جهته، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن اللقاءات جرت في أجواء ودية وبنّاءة، وتهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين. وأكد أن مسقط ستواصل دورها في تسهيل الحوار بين طهران وواشنطن، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل وملزم يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن المفاوضات التي استمرت ساعتين ونصف، قد جرت في مناخ إيجابي اتسم بالاحترام المتبادل، وركّزت على ملف البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على طهران.

من جانبها، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إيرانيين تأكيدهم أن بلادهم تسعى لإلغاء العقوبات التي فرضتها واشنطن في أقرب وقت ممكن، في إطار مقاربة واقعية لحلحلة الملف النووي.

وتأتي هذه المفاوضات في وقت بالغ الحساسية إقليمياً، وسط توتر متصاعد وتهديدات متبادلة، ما يعزز أهمية اللقاءات المقبلة في مسقط كمحطة رئيسية على طريق تخفيف الاحتقان وربما التوصل إلى تسوية مرحلية بين الجانبين.

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