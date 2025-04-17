مقتل 16 فلسطينيا على الأقل في غارة إسرائيلية على خيام للنازحين في خان يونس

غارة إسرائيلية على خيام نازحين في خان يونس
غارة إسرائيلية على خيام نازحين في خان يونس حقوق النشر  Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
قُتل 16 فلسطينياً وأصيب 23 آخرون، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء-الخميس، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خياماً للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن الدفاع المدني في غزة.

وكانت منطقة المواصي قد صُنّفت سابقاً من قبل القوات الإسرائيلية كـ"منطقة آمنة" ويُفترض أن تكون ملاذاً للنازحين من مناطق القتال. لكن صوراً ومقاطع مصورة تداولها شهود عيان أظهرت اندلاع حرائق ضخمة في الخيام خلال ساعات الليل، بينما كان النازحون نائمين.

وأظهرت المشاهد خياماً مشتعلة بالكامل في جنح ظلام، بينما هرع السكان في محاولة لإنقاذ الضحايا، وسط صدمة وهلع واسعَين.

ونقل الدفاع المدني أن الضربات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة أودت بحياة 25 نازحاً على الأقل، وشملت مواقع أخرى في شمال القطاع، بما في ذلك بلدة بيت لاهيا.

وجدنا جثثاً متفحمة بالكامل. لم يتبقَّ شيء من الأجساد. حتى الألمنيوم ذاب.
وفي تصريح مصوّر لأحد الناجين، قال: "هذه حرب إبادة، حرب إبادة جماعية. كنا تحت الموت، كلنا كنا ننتظر لحظة النهاية. فور سماع صوت الصاروخ، توقعنا احتراق كل الخيام. بعدها اندلع حريق هائل. حتى الجيران اعتقدوا أن طفلاً أشعل النيران، لكننا وجدنا جثثاً متفحمة بالكامل. لم يتبقَّ شيء من الأجساد. حتى الألمنيوم ذاب. أربع خيام لأربع عائلات احترقت بالكامل. لم نعثر إلا على هياكل عظمية. هذه أول مرة نرى هذا النوع من الأسلحة، إنها فتاكة بحق. كانت ليلة صعبة جداً".

وتأتي الغارة الجديدة في سياق عمليات عسكرية إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، وأجبرت أكثر من مليون فلسطيني على النزوح المتكرر.

