اليمن: غارات أميركية على صنعاء والحديدة والجوف تخلف أكثر من 80 قتيلًا

ووفق قناة المسيرة التابعة للحوثيين، فإن الطائرات الأمريكية أغارت على مديريات بني حشيش والسبعين في صنعاء، وبرط العنان واليتمة في محافظة الجوف معقل الجماعة اليمنية.

استهداف ميناء رأس عيسى

تأتي هذه الضربات الأمريكية بعد أقل من 24 ساعة على أعنف موجة قصف شنتها واشنطن على اليمن منذ بدء حملتها في آذار/ مارس الماضي.

فقط استهدفت الطائرات الأمريكية بـ14 غارة ميناء رأس عيسى الحيوي في الحديدة، ما أدى إلى مقتل 80 شخصا وإصابة 150 آخرين من عمال وموظفي الميناء، وعناصر من الإسعاف الذين سارعوا لإنقاذهم، في أحدث حصيلة غير نهائية أوردتها جماعة أنصار الله.

من جهتها، قالت واشنطن إنها دمرت منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، الذي يسيطر عليه الحوثيون، بهدف تقويض قدراتهم الاقتصادية. وهذا أول هجوم أمريكي على منشأة نفطية تسيطر عليها الجماعة في حملة القصف الجديدة.

ووفق آخر الإحصائيات، نفذت واشنطن مئات الغارات على اليمن منذ 15 آذار/ مارس الماضي، مما أدى إلى مقتل 205 مدنيين وإصابة 406 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات الحوثيين.

إسقاط مسيرة أمريكية

في المقابل، بثت قناة المسيرة صورا لما قالت إنها تُظهر حطام طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 Reaper.

وأظهرت اللقطات المأخوذة من منظار ليلي، إطلاق الحوثيين لصاروخ أصاب الطائرة مباشرة.

وردا على الهجوم الأمريكي المتكرر، أعلن جماعة أنصار الله أكثر من مرة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" وقطع حربية تابعة لها في البحر الأحمر، كما استأنفت هجماتها على أهداف في إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيّرات.