وسائل إعلام يمنية: غارات أمريكية جديدة تستهدف جزيرة كمران في الحديدة

تصاعد الدخان من موقع تعرض لغارات جوية أمريكية في صنعاء باليمن، السبت 19 أبريل 2025
تصاعد الدخان من موقع تعرض لغارات جوية أمريكية في صنعاء باليمن، السبت 19 أبريل 2025
حقوق النشر يورونيوز
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
أفادت وسائل إعلام يمنية مساء الاثنين، أن الطيران الأمريكي شن سلسلة ضربات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن الحوثيون مقتل 12 شخصا وإصابة 34 آخرين بجروح في غارات استهدفت العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية.

وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عدة هجمات استهدفت هدفين إسرائيليين في منطقتي عسقلان وإيلات، بالإضافة إلى حاملتي طائرات أمريكيتين في البحرين الأحمر والعربي".

وأوضح سريع، أن الهجمات نفذت باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، وقال إن "العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع المرافقة لها شمال البحر الأحمر"، في حين أن "العملية الثانية استهدفت حاملة الطائرات فنسون والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، بثلاثة صواريخ مجنحة وأربع طائرات مسيرة".

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة التي وقعت يومي 17 و18 نيسان/أبريل على مناطق بالقرب من ميناء رأس عيسى. 

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن خمسة من العاملين في المجال الإنساني أصيبوا في الضربات، بينما أفادت تقارير أولية بوقوع أكثر من 230 إصابة، من بينها 80 قتيلا.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إلى أن فرق الإغاثة استجابت بشكل عاجل لدعم المرافق الطبية المحلية، عبر تقديم خدمات الجراحة الطارئة والعلاج من الصدمات، إلى جانب توفير المستلزمات الجراحية.

كما أكد دوجاريك، أن الحريق الذي اندلع في ميناء رأس عيسى نتيجة القصف قد تم إخماده صباح الاثنين، لكنه أعرب عن قلق من تقارير تفيد بتسرب وقود إلى البحر الأحمر، ما يثير مخاوف بيئية إضافية.

