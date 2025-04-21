"معجزة عيد الفصح": سائح صيني وقع من علوّ 35 متراً وينجو بأعجوبة من موت محقّق!

بقلم: يورونيوز

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تمكن سائح صيني يبلغ من العمر 25 عامًا من النجاة بأعجوبة بعد سقوطه من ارتفاع 35 متراً في منطقة روسباخبولاية النمسا العليا. وقد وقع الحادث عندما فقد السيطرة على دراجته الجبلية الكهربائية أثناء وجوده مع مجموعة من السياح على طريق منحدر، قبل أن يصطدم بحاجز الحماية ويسقط في واد غمرته المياه.

وحالت المياه الممتدة أسفل الوادي دون تعرض السائح لإصابات خطيرة، حيث خففت من وقع السقوط. وقد وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع ووجدت الشاب الصيني لا يزال في كامل وعيه، وقد وصفت نجاته بأنها "معجزة صغيرة" خلال فترة عيد الفصح.

ذكر قائد فرقة الإطفاء في روسباخ، ماركوس زامر، أن الانحدار الشديد للطريق قد يكون السبب وراء الحادث، مرجحًا أن تكون الدراجة الكهربائية قد تحركت بسرعة كبيرة، ما أدى إلى فقدان السائح السيطرة عليها وسقوطه أسفل الحاجز.

وقال زامر: "من المؤكد أن هذا الشخص كان لديه ألف ملاك حارس الليلة الماضية."

ويأتي الحادث كمثال جديد على مشيئة الأقدار وربما الحظ الاستثنائي لهذا السائح في مواجهة اختبار كاد يُفقده حياته.