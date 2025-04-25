إيطاليا: صدامات في تورينو بين الشرطة ومتظاهرين في الذكرى الـ80 ليوم التحرير

مع ختام الفعالية الرسمية، وإزالة الحواجز الأمنية، تقدم نحو المنصة عددٌ من المحتجين المنتمين إلى تيارات معارضة، ومنهم ناشطون اجتماعيون وآخرون مؤيدون لحركات داعمة لفلسطين.

وتصاعد التوتر في مرحلة لاحقة، حيث وقعت مواجهات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت الهراوات لتفريقهم، وفقاً لتقارير محلية.

ورفع المتظاهرون لافتة كُتب عليها "مقاومة ضد الحرب وإعادة التسلّح والإبادة الجماعية"، كما أطلقوا هتافات منددة برئيس بلدية تورينو، ستيفانو لو روسو.

ويصادف الخامس والعشرون من نيسان/أبريل هذا العام مرور 80 عامًا على انتفاضة عام 1945 التي أنهت الحكم الفاشي والاحتلال الألماني لشمال البلاد.

وتحتفل إيطاليا سنويًا بهذه المناسبة المعروفة بـ"عيد التحرير"، والتي تُعدّ من أبرز المحطات التاريخية في الذاكرة الوطنية. حيث تُنظم فعاليات رسمية واحتفالات واسعة في مختلف المدن، خصوصًا العاصمة روما التي تفرض إجراءات مشددة، من بينها إغلاق عدد من الطرق استعدادا للمناسبة وتحسبا لأي طارئ.

ويُنظر إلى هذا اليوم بوصفه تجسيدًا للانتصار على الفاشية تحت حكم الدكتاتور بينيتو موسوليني، وإعلانًا عن ولادة الجمهورية الإيطالية الحديثة، ما يجعله محطة محورية في سردية الهوية السياسية والاجتماعية لإيطاليا المعاصرة.