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الكرملين: مقترح زيلينسكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا غير ممكن دون تسوية جميع القضايا العالقة​

العلم الروسي
العلم الروسي حقوق النشر pixabay
حقوق النشر pixabay
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا لا يمكن تحقيقه من دون تسوية جميع القضايا العالقة بين الجانبين.

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وأشار إلى أن موسكو لم تتلق حتى الآن أي رد من السلطات الأوكرانية بشأن المفاوضات المباشرة، موضحًا أن كييف لم تتجاوب أيضًا مع مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين الداعية إلى وقف إطلاق النار خلال احتفالات عيد النصر.

من جانبه، حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن الدول التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي أصبحت أهدافًا محتملة لروسيا، مشيرًا إلى أن أي عدوان يستهدف الأراضي الروسية قد يُقابل برد نووي.

وكان بوتين قد أعلن وقفًا كاملًا للأعمال القتالية "لأسباب إنسانية" بمناسبة عيد النصر الذي يصادف 9 أيار/مايو، وفق ما أفاد به الكرملين، موضحًا أن وقف إطلاق النار سيستمر ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أيار/مايو.

ولم يصدر رد فوري من أوكرانيا، التي سبق أن وافقت على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يومًا.

واعتبر الكرملين أنه "ينبغي للطرف الأوكراني أن يحذو هذا الحذو"، محذرًا من أن "أي خروقات لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني ستقابل برد روسي مناسب وفعال".

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وسبق أن أعلن بوتين عن هدنة أحادية الجانب لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد الفصح، وأعربت أوكرانيا حينها عن استعدادها للالتزام بأي هدنة حقيقية، لكنها اتهمت روسيا بمواصلة الهجمات، في حين اتهمت موسكو كييف بعدم احترام وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، كانت روسيا وأوكرانيا قد تعهدتا بالامتناع عن استهداف البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، بموجب اتفاق رعته إدارة ترامب، إلا أن الجانبين تبادلا الاتهامات بارتكاب خروقات خلال فترة الاتفاق وحتى انتهائه.

وقبيل إعلان الهدنة، تجدّد القصف المتبادل بين أوكرانيا وروسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 119 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، معظمها فوق منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا. وفي أوكرانيا، دوّت صفارات الإنذار الجوية في أنحاء البلاد صباح الاثنين، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

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