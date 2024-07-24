تفجير سيارة ضابط روسي في موسكو: هجوم بعبوة ناسفة يثير القلق

بقلم: يورونيوز

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن ضابطًا في المخابرات العسكرية الروسية يدعى تورغاشوف ويبلغ من العمر 49 عاما أصيب بجروح خطيرة صباح اليوم الأربعاء إثر انفجار عبوة ناسفة بوزن 500 غرام كانت موضوعة تحت سيارته في موسكو.

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وحسب التفاصيل، كانت العبوة الناسفة موضوعة تحت مقعد السائق في السيارة الرباعية الدفع من طراز "لاند كروزر".

وكانت تجلس إلى جانبه زوجته في تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا، بحيث أصيبت هي الأخرى بشظايا في وجهها.

أما في الفيديو المتداول للحادثة، فيظهر الضابط وهو يحاول معالجة جراحه بعد أن بتر الانفجار إحدى قدميه.

تغريدة تتداول مقطع التفخيخ المنتشر حول الحادثة

وأما عن المشتبه به فالتحقيقات بحسب المسؤولين لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الجريمة، لكن ذكر البعض أن تسجيل بواسطة كاميرا مراقبة، أظهر اقتراب شاب من السيارة قبل الحادثة، ثم فر.

صور متداولة للحادث وسائل إعلام روسية

يذكر أنه قبل شهر من الحادثة، ذكرت وسائل إعلام محلية أن جهاز الأمن الروسي أحبط محاولة اغتيال لضابط رفيع المستوى، كان الجاني يحاول فيها زرع عبوة تزن 630 غرامًا قرب مبنى.