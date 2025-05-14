أرباح تاريخية لترامب في الدوحة.. التزام قطري باستثمار أكثر من ترليون دولار في أميركا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الخطوط الجوية القطرية قدّمت طلبًا "قياسيًا" لشراء 160 طائرة بوينغ بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، وذلك خلال توقيعه مجموعة من الصفقات في الدوحة رفقة أمير البلاد.

وقال ترامب بعيد التوقيع إلى جانب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني: "القيمة تتجاوز 200 مليار دولار، لكنها 160 طائرة. هذا رائع. إنه رقم قياسي".

وأضاف: "إنها أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينغ. هذا أمر جيد جدًا".

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وقطر وقعتا بيانًا مشتركًا بشأن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار، تشمل دعمًا لقاعدة العديد الجوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن "توقيعات اليوم تمثل نية الرئيس دونالد ترامب تسريع استثمار قطر الدفاعي في الشراكة الأمنية"، مؤكدًا على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن والدوحة.

وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وقع اتفاقية مع قطر تساهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين، بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار. ووصف البيان هذا الالتزام الاقتصادي بأنه "تاريخي"، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وجاءت تصريحات ترامب عقب حفل توقيع اتفاقية تعاون مع قطر، شملت اتفاقيات دفاعية، بما في ذلك طائرات من دون طيار من طراز "أم كيو 9-ب"، بعد حوالي ساعتين من المحادثات مع أمير قطر.

وزيارة قطر هي المحطة الثانية ضمن جولة ترامب الخليجية التي بدأها من الرياض حيث أصدر إعلانا مفاجئا برفع العقوبات عن سوريا، والتقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

وسُلِّطت الأضواء على العلاقات بين الحكومتين بعد عرض قطر على ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة الرئاسة الجديدة، قبل أن تُنقل إلى استخدامه الشخصي.

وانطلق موكب ترامب الرئاسي من المطار إلى وسط الدوحة، بقيادة سيارتي تيسلا من طراز "سايبرتراك"، المُصمَّمتين باللون الأحمر المميز لقوات "لخويا" (الأمن الداخلي القطري).

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، من أبرز المساهمين في حملة إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية في العام 2024.