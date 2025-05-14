ترامب يصل الدوحة في ثاني محطة لجولته الخليجية

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى قطر، في ثاني محطة له ضمن الجولة الخارجية الرسمية التي يجريها في الخليج وهي الأولى له خلال ولايته الثانية.

اعلان اعلان

وحطت طائرة ترامب في مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة آتية من السعودية، وسط الجدل الذي أثاره تقديم قطر لطائرة فخمة للولايات المتحدة لتُستخدم كطائرة رئاسية.

هذه الزيارة تأتي غداة يوم شهد إبرام اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، إذ وقّعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا.

وقبل مغادرته السعودية، حضر الرئيس الجمهورية قمة جمعته بزعماء مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى لقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع حيث طلب من رجل دمشق القوي الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام وطرد "الإرهابيين الفلسطينيين" على حد قوله.

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر بعد أيام قليلة من تفاوض واشنطن مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتأمين إطلاق سراح المحتجز الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

ويختتم ترامب جولته بالمنطقة في الإمارات العربية المتحدة، لكنه قال إنه قد يزور تركيا إذا وجد أن هناك حاجة لذلك غدا الخميس حيث يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة وقف لإطلاق النار مدته 30 يوما بعد عرض الرئيس الأميركي ذلك بأعقاب مفاوضات مع موسكو وكييف.

ولن يزور الرئيس الأميركي إسرائيل خلال جولته بالمنطقة، غير أنه أعلن أنه قد يتوجه إلى تل أبيب إن حدث تقدم بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

والجولة التي تستمر حتى 16 مايو/أيار هي الأولى لترامب خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه قام بزيارة قصيرة لروما لحضور جنازة البابا فرانشيسكو.