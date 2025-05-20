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تايوان: سائق يدهس مجموعة من المارة في نيو تايبيه ويوقع قتلى وجرحى

تدريب على اخراج المصابين من مكان حادث سيارة في تايبيه, تايوان
تدريب على اخراج المصابين من مكان حادث سيارة في تايبيه, تايوان حقوق النشر ChiangYing-ying/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر ChiangYing-ying/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
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سائق مسن يدهس مشاة في تايوان بعد اجتياز إشارة حمراء، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفلتان وإصابة 12 آخرين، ولا تزال التحقيقات جارية.

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وقع حادث دهس مأساوي ظهر يوم الإثنين في أحد تقاطعات مدينة نيو تايبيه شمال تايوان، عندما فقد سائق يبلغ من العمر 78 عامًا السيطرة على مركبته وأقدم على اجتياز إشارة مرور حمراء، ليصطدم بعدة مركبات ويدهس عدداً من المارة.

وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 عامًا، وهما طالبتان في إحدى المدارس الإعدادية القريبة، بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا. كما أصيب 12 شخصًا آخرين بجروح، بينهم سبعة طلاب من نفس المدرسة وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات حالته مستقرة.

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ووفقًا لما ذكرته الشرطة، فإن السائق عبر التقاطع وهو مغلق أمام حركة المرور، ما أدى إلى اصطدام جانبي بثلاث دراجات نارية ودراجة هوائية قبل أن تستمر السيارة في السير حتى ارتطمت بحاجز خرساني في منتصف الشارع.

ونُقل السائق إلى المستشفى وهو في حالة غيبوبة، وقد أظهرت الفحوص أنه لم يكن تحت تأثير الكحول. ومع ذلك، لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحادث بدقة.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان مقطع فيديو من موقع الحادث يظهر فيه الحطام متناثرًا في التقاطع، بينما كان بعض المارة يحاولون تقديم الإسعافات الأولية لضحايا الحادث.

وفي بيان لها، أكدت حكومة نيو تايبيه ودائرة الإطفاء أن الطواقم الطبية عملت على الفور في الموقع، ونقلت المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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