الأمم المتحدة تحذّر: 14 ألف رضيع في غزة مهددون بالموت خلال 48 ساعة

حذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن نحو 14 ألف رضيع معرضون للموت خلال 48 ساعة إذا لم تصلهم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وقال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في مقابلة مع "بي بي سي": "هناك 14 ألف رضيع سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم. أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال".

وشدد فليتشر على ضرورة "إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية"، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تملك فرقًا قوية على الأرض، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الأرواح.

وأوضح أن هذه الفرق تعمل في المراكز الطبية والمدارس لتقييم الاحتياجات، مؤكدًا: "هذا ما نفعله، وسنواصل العمل رغم المخاطر والعقبات".

وجاء هذا التحذير في وقت استأنفت فيه إسرائيل، الإثنين، إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لأول مرة منذ 2 مارس/آذار، بعد توقف استمر لأكثر من شهرين.

إلا أن الكميات التي دخلت، والتي شملت خمس شاحنات محمّلة بالدقيق وأغذية الأطفال والمستلزمات الطبية، وُصفت بأنها "غير كافية" لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

في السياق نفسه، قالت وكالة الأونروا إن الوضع الإنساني في غزة "سيخرج عن السيطرة قريبًا" ما لم تُرسل كميات كبيرة من المساعدات.

كما أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي لإدارة الكوارث دعمها الكامل للأونروا، مشيرة إلى أنها ناقشت مع مفوض الوكالة احتياجات اللاجئين الفلسطينيين العاجلة، وجددت التأكيد على "ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي".