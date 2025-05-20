Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
وزير الخارجية الأمريكي: لا حدود لخبث النظام الكوبي وجبنه

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة، 25 أبريل/نيسان 2025، في وزارة الخارجية في واشنطن
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة، 25 أبريل/نيسان 2025، في وزارة الخارجية في واشنطن حقوق النشر  Jacquelyn Martin/ AP.
حقوق النشر Jacquelyn Martin/ AP.
نشر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تغريدة على منصة "إكس" بمناسبة ذكرى استقلال كوبا عن الولايات المتحدة الامريكية قال فيها إن: "خبث النظام الكوبي وجبنه لا يعرفان حدودًا"، مضيفًا أنه "يُكرم تضحية وشجاعة وصمود كل من وقفوا في وجه هذا النظام الوحشي".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نشرت رسالة إلى الشعب الكوبي بمناسبة استقلال بلاده عنها، أعربت فيها عن "دعمها الثابت له، وتشجيعها لأولئك الذين واجهوا لأكثر من ستة عقود القمع الوحشي والرقابة وانتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام الكوبي غير الشرعي."

ماركو روبيو على إكس

في 20 مايو/أيار 1902، نالت كوبا استقلالها الرسمي عن الولايات المتحدة، بعد أن كانت خاضعة لسيطرتها بموجب معاهدة باريس لعام 1898، التي قضت بتنازل إسبانيا عن كوبا، إضافة إلى بورتوريكو والفلبين وغوام، لصالح الولايات المتحدة.

ورغم استقلال الجزيرة، أدرجت الولايات المتحدة في الدستور الكوبي الجديد "تعديل بلات"، الذي منحها حق التدخل في شؤون كوبا، بما في ذلك الأمور المالية والعلاقات الخارجية.

وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1953، مع اندلاع الثورة الكوبية بقيادة فيدل كاسترو وعدد من الثوار، مثل إرنستو تشي غيفارا، ضد نظام الرئيس الكوبي فولغينسيو باتيستا، الذي كان مدعومًا من واشنطن. وأطاحت الثورة في عام 1959 بحكمه وأسست نظامًا شيوعيًا في كوبا بقيادة كاسترو.

وقد تدهورت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا بعد ثورة عام 1959 بشكل مطرد.

والمفارقة أن 20 أيار/مايو لا يعتبر عيدًا وطنيًا في كوبا، ولا يحتفل به على نطاق واسع، على عكس ذكرى الثورة في 26 يوليو، غير أن واشنطن توليه أهمية خاصة.

