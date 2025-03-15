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بينها كوبا وإيران واليمن وسوريا والسودان وليبيا.. واشنطن تدرس حظر سفر مواطني 11 دولة

وصل المهاجرون الفنزويليون الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكويتيا، فنزويلا، يوم الاثنين، 24 فبراير/شباط 2025.
وصل المهاجرون الفنزويليون الذين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى مطار سيمون بوليفار الدولي في مايكويتيا، فنزويلا، يوم الاثنين، 24 فبراير/شباط 2025. حقوق النشر Cristian Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
حقوق النشر Cristian Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
بقلم: Daniel Bellamy
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ذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت أن إدارة الرئيس ترامب تدرس فرض حظر السفر إلى الولايات المتحدة من 11 دولة.

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وذكرت الصحيفة أن "مسودة قائمة التوصيات التي وضعها مسؤولون دبلوماسيون وأمنيون تقترح قائمة "حمراء" تضم 11 دولة سيُمنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة بشكل قاطع".

وأدرجت القائمة على النحو التالي: أفغانستان وبوتان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.

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كما ذكرت أيضًا قائمة "برتقالية" للدول التي سيتم تقييد تأشيرات الدخول إليها بشدة، وهي: بيلاروس وإريتريا وهايتي ولاوس ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ولفتوا إلى أن القائمة قد تم وضعها من قبل وزارة الخارجية منذ عدة أسابيع، مضيفين أنه من المحتمل أن يتم إجراء تغييرات قبل أن تصل إلى البيت الأبيض.

يعمل صحفيونا على هذه القصة وسيظهر تحديث لها قريبًا.

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