بينها كوبا وإيران واليمن وسوريا والسودان وليبيا.. واشنطن تدرس حظر سفر مواطني 11 دولة

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وذكرت الصحيفة أن "مسودة قائمة التوصيات التي وضعها مسؤولون دبلوماسيون وأمنيون تقترح قائمة "حمراء" تضم 11 دولة سيُمنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة بشكل قاطع".

وأدرجت القائمة على النحو التالي: أفغانستان وبوتان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.

كما ذكرت أيضًا قائمة "برتقالية" للدول التي سيتم تقييد تأشيرات الدخول إليها بشدة، وهي: بيلاروس وإريتريا وهايتي ولاوس ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم ولفتوا إلى أن القائمة قد تم وضعها من قبل وزارة الخارجية منذ عدة أسابيع، مضيفين أنه من المحتمل أن يتم إجراء تغييرات قبل أن تصل إلى البيت الأبيض.

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