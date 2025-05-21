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إدانة غير مسبوقة: "لا ليغا" تشيد بالحكم الصادر في قضية الإساءة العنصرية ضد فينيسيوس

لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، في 16 أبريل 2025.
لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، في 16 أبريل 2025. حقوق النشر Manu Fernández/AP
حقوق النشر Manu Fernández/AP
بقلم: يورونيوز
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وصفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" الحكم الصادر يوم الأربعاء عن محكمة بلد الوليد الإقليمية، بإدانة خمسة أشخاص بتوجيه إهانات عنصرية للاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة أُقيمت أواخر عام 2022، بأنه إنجاز غير مسبوق.

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وفي بيان لها، أشادت رابطة الدوري الإسباني بالطابع النموذجي للحكم واعتبرته خطوة حاسمة من أجل التصدي للعنصرية في الفعاليات الرياضية.

وأشارت الرابطة إلى أن الأحكام السابقة كانت تصدر على أساس انتهاك قواعد السلوك الأخلاقي مع تشديد العقوبة بسبب العنصرية، فيما تميز هذا الحكم بذكر جريمة الكراهية المرتبطة بالإهانات العنصرية بشكل صريح.

عقوبة السجن مع وقف التنفيذ

حكمت المحكمة على المدانين بالحبس لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، وحرمانهم من حقوق التصويت لسنة كاملة ومن ممارسة مهن في مجال التدريس والرياضة والترفيه لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 1080 و1620 يورو.

وتعود الوقائع إلى مباراة جرت في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2022 بين فريقي ريال بلد الوليد وريال مدريد، حيث كانت رابطة الدوري الإسباني في البداية الجهة الوحيدة التي تقدمت بالدعوى، قبل أن ينضم إليها لاحقًا اللاعب المتضرر فينيسيوس جونيور وناديه، إلى جانب مكتب الادعاء العام.

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بحسب "لا ليغا"، ستُعلَّق عقوبة السجن بشرط أن أن يُعرب المدانون بشكل واضح عن التزامهم بعدم ارتكاب أي مخالفة لمدة ثلاث سنوات، وعدم دخول ملاعب كرة القدم خلال المسابقات الرسمية على المستوى الوطني طوال تلك الفترة.

وتؤكد الرابطة، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم مسابقات كرة القدم الاحترافية على المستوى الوطني في إسبانيا، أن هذا التطور يأتي في إطار جهودها المشتركة مع السلطات والأندية لضمان بيئة آمنة ومحترمة وشاملة للجميع.

وتشمل هذه الجهود، بحسب الرابطة نفسها، اتخاذ إجراءات قانونية، وتنفيذ حملات توعية، واستخدام التكنولوجيا لرصد السلوك التمييزي والتصدي له.

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