حرير طبيعي وذهب خالص.. لماذا تُرفع كسوة الكعبة وكم تبلغ تكلفتها؟

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من مظاهر العناية التي تحيط بالكعبةأعمال الترميم والصيانة لها والتحسينات المستمرة كل وقت وحين، مرورا بتجديد الكسوة كل عام.

وفي العصور القديمة كان "رفع الكسوة" يعد بمثابة وسيلة للإعلان عن اقتراب موسم الحج، ودلالة على دخول وقت الشعيرة، واستقبال ضيوف الرحمن.

ومن ضمن الأعمال التي تشهدها الكعبة وتسبق موسم الحج كما جرى عليه التقليد السنوي، رفع الكسوة بعلوّ 3 أمتار، والذي يتم عادة في منتصف شهر ذي القعدة بإشراف من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويرفع ثوب الكعبة، بهدف حماية الكسوة من التلف أو التمزق نتيجة الزحام الشديد، ولمنع بعض الحجاج أو المعتمرين من قطع الثوب للحصول على قطعة منه طلبًا للذكرى أو البركة.

في هذه الصورة الملتقطة يوم الاثنين 21 سبتمبر/أيلول 2015، يلتقط حاج مسلم صورة سيلفي بجوار الكعبة المشرفة. AP Photo

وتتجاوز قيمة الكسوة 25 مليون ريال سعودي، وتصنع من الحرير وخيوط الذهب والفضة، ويأخذ تصنيعها 10 أشهر.

تفاصيل تقريبية:

الحرير الطبيعي: حوالي 670 كيلوغرامًا.

الذهب الخالص عيار 24: نحو 120 كيلوغراما.

الفضة: حوالي 100 كيلوغرام.

ويشارك في إنجاز هذه العملية مجموعة من الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة تعمل وفق أعلى المعايير يساندهم في ذلك أحدث الأجهزة والآليات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

في الجانب الفني، تبدأ مراحل التصنيع من عملية صباغة الحرير الطبيعي، المستورد من إيطاليا، حيث يتم تنقيته من طبقة "السرسين" التي تمنحه لونه الأصفر. ثم تمر الخيوط بعدة مراحل تقنية كـ"التسدية" و"النسيج"، والتي تُنتج نسيجًا كثيفًا ودقيقًا يحتوي على 9986 فتلة سدى و66 فتلة لحمة في كل سنتيمتر.

تُطبع الآيات القرآنية والزخارف على القماش باستخدام تقنية "الجاكارد" الحديثة، قبل أن تُطرَّز يدويًا بخيوط الذهب والفضة، لتبرز بتقنية ثلاثية الأبعاد، في مشهد يزاوج بين القداسة والفن الرفيع.

وأخيرًا، تُجمّع الأجزاء المطرزة بعناية على الكسوة باستخدام مكائن خياطة إلكترونية دقيقة، لتُقدّم في نهاية المطاف كسوة تمثّل رمزًا فنيًا وروحيًا فريدًا يتجدّد كل عام، شاهداً على فخامة العناية وعمق القداسة.