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اتصال هاتفي بين ترامب وشي بحثاً عن مخرجات للحرب التجارية

صورة أرشيفية تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (على اليمين) يتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى في بكين 2017
صورة أرشيفية تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (على اليمين) يتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال حفل استقبال في قاعة الشعب الكبرى في بكين 2017 حقوق النشر Andy Wong/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Andy Wong/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورو نيوز
نشرت في آخر تحديث
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في خضمّ التوترات التجارية والدبلوماسية المتصاعدة بين بكين وواشنطن، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا".

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اللافت أن الاتصال جاء -وفق ما أكدته "شينخوا"- بناءً على طلب الرئيس الأميركي، دون أن تكشف الوكالة عن أي تفاصيل إضافية بشأن فحوى المكالمة أو نتائجها، ما يفتح الباب أمام التكهنات حول ما دار بين الزعيمين في هذه المرحلة الدقيقة.

ويأتي هذا التطور في ظل تجاذبات متزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط تبادل للاتهامات بخرق الاتفاق التجاري المبرم في 12 مايو/أيار الماضي، والذي أسفر حينها عن تهدئة مؤقتة للحرب الجمركية بين الطرفين.

وكان الاتفاق قد نصّ على خفض الرسوم الجمركية إلى 30% على المنتجات الأميركية و10% على المنتجات الصينية، بعد أن وصلت في ذروتها إلى 125% و145% على التوالي، ما اعتُبر حينها اختراقًا جزئيًا لجدار الخلافات.

وفي منشور لافت نشره ترامب أمس عبر منصته "تروث سوشيال"، قال: "أنا أحب الرئيس الصيني شي... لطالما أعجبت به وسأظل كذلك، لكنه صارم للغاية، ومن الصعب جدًا التوصل إلى صفقة معه".

انتقل إلى اختصارات الوصول
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