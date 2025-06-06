للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.. غرينبيس تنظم تحركًا أمام نافورة أكوا باولا في روما

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في خطوة احتجاجية لافتة، تحولت إحدى أشهر نوافير روما التاريخية، نافورة "أكوا باولا" المعروفة محليًا باسم "فونتانون"، إلى رمز للتنديد بما وصفته منظمة غرينبيس الدولية بـ"مذبحة الدم في قطاع غزة"، وذلك صباح يوم الجمعة.

وخلال الاحتجاج، الذي نفذته مجموعة من نشطاء غرينبيس دون إحداث أي أضرار في المعلم التاريخي، قام المشاركون بنشر عدد من اللافتات التي حملت شعارات مثل "توقفوا عن مذبحة الدم في قطاع غزة"، و"أنقذوا قطاع غزة"، و"توقفوا عن الإبادة الجماعية".

وجاء هذا التحرك الاحتجاجي تنديداً بتجديد الحكومة الإيطالية المحتمل لاتفاقية عسكرية سرية مع إسرائيل، كما طالب النشطاء بدخول فوري للمساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة.

وقال أليساندرو جياني، ممثل غرينبيس، إن "المنظمة جاءت اليوم لتدين المجزرة المستمرة في قطاع غزة، ولنؤكد أن الصمت الحكومي ليس بريئًا. فالحكومة الإيطالية على وشك تجديد اتفاقية عسكرية سرية مع إسرائيل، وهي اتفاقية لا تتحمل تبعاتها الحكومة فحسب، بل تجعلنا جميعًا متورطين في ما يحدث هناك."

وأضاف جياني خلال تصريح صحفي في موقع الاحتجاج: "من الضروري إعادة الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم، وبشكل فوري. ويجب، وفقًا لقرارات المجتمع الدولي، إطلاق سراح الرهائن وإطلاق سراح السجناء فورًا. أما الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي وصل إلى نهاية صبره القصوى، فهو بحاجة ماسة إلى دخول المساعدات الإنسانية بأمان تام."

ويأتي هذا الحدث قبل يوم واحد فقط من تنظيم مظاهرة كبرى في العاصمة روما، من المتوقع أن تشارك فيها أحزاب المعارضة الإيطالية وعدد كبير من النقابات والجمعيات المدنية، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.